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【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點

個人增值 18:12 2021/08/11

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政府宣布，行政長官會同行政會議決定全面接納《紀律部隊職系架構檢討報告書》所提出的建議，調整紀律部隊的起薪點、增薪點及頂薪點等，待立法會財務委員會審批後實施。紀律部隊有望加薪，現時各紀律部隊的起薪點分別是多少？

【政府9月起展開新一輪招聘 CRE考試8月7日起接受報名：按此

■比較5大紀律部隊起薪點■

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【獲獎運動員感言道出成功秘訣（上） 職場打工仔可以點借鏡？：按此

警務處

香港警務處正全年招募警員及督察。警員的薪酬為每月25,380元至40,610元；而督察的入職薪酬視乎學歷，每月為44,910元至88,250元。

男性投考人身高最少1.63米及體重50公斤；女性投考人身高最少1.52米及體重42公斤。投考人必須有良好視力，在不配戴矯視工具下，通過初步視力測試。

入境處

入境事務助理員職位全年接受申請，每月薪酬為21,780元至30,100元；而入境事務主任，入職薪酬視乎學歷而定，每月為36,655元至75,135元。投考人除了需要具備相關學歷要求外，也要通過體能測驗及能操流利廣東話和英語。

海關

海關關員職位全年接受申請，入職薪酬為每月22,405元至每月31,005元；海關督察的入職薪酬視乎學歷而定，每月為41,380元至41,380元。投考人除了需要具備相關學歷要求外，也要通過視力測驗、能操流利粵語及通過遴選程序。

消防處

消防員（行動／海務）及救護員的起薪點分別為22,405元，而消防隊目（控制）則為31,910元；救護主任的起薪點為每月36,655元至41,380元；消防隊長的起薪點為每月41,380元至46,150元，視乎學歷而定。

懲教署

二級懲教助理入職薪酬同樣視乎學歷，每月為21,150元至22,405元；而懲教主任的入職薪酬則由36,655元至46,150元不等。二級懲教助理可晉升為一級懲教助理，亦可經內部潛質人員晉升計劃轉職為懲教主任。

 

責任編輯：李瑩

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