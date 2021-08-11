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【好去處】同樂園面積大4倍　8月底落成　新城市廣場鼓勵親子寵物共融同遊

精明消費 17:52 2021/08/11

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【好去處】同樂園面積大4倍　8月底落成　新城市廣場鼓勵親子寵物共融同遊

疫情以來，很多人都減少外出，不過市民大眾對戶外運動空間的需求有增無減。新鴻基地產旗下沙田新城市廣場自去不斷優化商場室內外空間，展開「全方位空間活化計劃」藍圖，優化項目包括3樓的戶外空間將會打造成兒童及寵物同樂園，較原本位於1樓的寵物同樂園之面積增加4倍，以及全面綠化的1樓羅馬廣場。

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新同樂園較原寵物公園面積增4倍 

新城市廣場推出多個圍繞親子及運動主題的娛樂體驗試點項目，包括：寵物同樂園、Sportzone躍動悠園、平衡車公園、Kidz Academy親子學堂、以及單車加「友」站等，透過活化及新增設施，為客人帶來購物以外的娛樂體驗。

新建的3樓兒童及寵物同樂園面積大增，設計保留「歷奇區」及「野餐區」，同時亦會與有「咖啡界Apple」之稱的Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡合作，除開設咖啡pop-up store外，更配合其pets camping主題，於兒童及寵物同樂園內設露營帳篷，讓使用者在城市綠州感受悠閒的生活節奏。周末更會舉辦不同類型的親子、寵主工作坊等。

電子消費券加碼狂賞

新城市廣場亦推出一連串優惠迎接電子消費券檔期，由即日至12月31日將馬拉松式推出「電子消費券加碼狂賞曲」，當中「2,000元雙重賞」於首日至9月30日逢星期五、六、日及公眾假期推出，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%。

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責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 消費錦囊

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