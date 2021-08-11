【女性理財】年輕女性愛美股　90後港女美期比賽創佳績　收益翻15倍

傳統上很多人認為男性比女性更愛及懂得投資，但近年女性愈來愈獨立，也更多參與投資市場，實力也不容忽視。早前富途控股舉辦環球期貨爭霸賽，每位參賽者可獲得20萬美金虛擬資金，由5月17日至7月17日期間比賽投資期貨，累計有近3萬名參加者，接近一半都能在比賽中獲利。當中一位香港女性參賽者奪得美期比賽冠軍，於比賽期間在單一市場收益率高達1579%，表現相當出眾。

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是次比賽中年輕參賽者不少，超過4成參加者為90後，可見投資者年齡轉趨年輕化。其中一位90後香港女參賽者在美期比賽中創下收益超過15倍的紀錄，比賽總收益賺取超過126萬美元，擠身總排行榜第4名，與第三名只相差約1.3萬美金，實力不容小覷。

年輕女性投資者9成鍾情美股

時下女性獨立，不少女性都開始學習投資。富途早前就本港女性投資趨勢作調查，發現愈來愈多8、90後女性提早策劃財務未來，近年更不乏00後女性開始投資之路。報告指，愈年輕的女性在賺取高回報率的比例佔優，有約11.5%的00後女性在帳面價值更獲得100%以上收益率，投資回報相當可觀。

另外，傳統投資者以往較鍾情於投資港股，但新一代因互聯網券商的興起，令投資美股更方便。80後有8成人較集中於美股市場，而90後及00後女性更愛美股，分別有約9成交易金額均來自美股。

年輕女性生長在文化及價值多元的年代，對科技產業相對較熟悉，因此偏好投資新興板塊，例如互聯網類股、電動車類股、金融科技及醫學美容行業等。而最受女性投資者熱愛的十大交易股中，有7間均為美國上市公司，包括特斯拉（美：TSLA）、富途控股（美：FUTU）、遊戲驛站（美：GME）、蔚來（美：NIO）、小米集團 （01810） 、AMC院綫（美：AMC）、Palantir Technologies（美：PLTR）、保利協鑫能源 （03800） 、蘋果（美：APPL）及阿里巴巴 （09988） 。

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責任編輯：嚴熹曼

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