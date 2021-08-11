樓花延遲交樓　對按揭申請有何影響？

有樓花項目因發展商面對眾多負面消息，傳出銀行拒批建築期按揭的消息，令市場驚覺以建築期付款購買樓花的風險。其實與建築期付款相關的風險，遠不止於此，有時最常見的工程延誤，也會影響買家的按揭申請。

一般較常提及的建築期付款風險，主要是估價問題，例如樓價下跌，選用建築期付款的買家，可能面對估價不足的風險。但近幾年由於樓價大致反覆上升，此類估價不足的個案較為罕見。反而是常見的工程延誤，可能為建築期付款的買家帶來更多影響。

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Peter數年前購入一個樓花單位，項目的預計落成日期是今年初，當時選用建築期付款。Peter原本在預期入伙前3個月已申請按揭，由於文件齊備，銀行很快就批出按揭條件，但要待物業取得滿意紙，Peter才可取用按揭。

其後發展商通知，因工程問題，項目延遲交樓。Peter也只好等待，但在等待期間，銀行知會，之前批出的按揭條件，有效期只有3個月，如項目未能在有效期內交樓，申請便要重新審批。

重新審批只需補交最新入息證明

重新審批的手續簡單，只要求申請人補交最近的入息證明，銀行另外會再查閱申請人的信貸報告。

一般情況下，如果申請人的信貸評級、入息沒有大變化，申請人可按銀行原有批核條件取用按揭。不過，如果借款人在近期的入息減少，又或信貸評級明顯惡化，便可能令按揭條件改變。例如入息減少，不足以通過壓力測試，令可借入的按揭金額減少，買家便需要另外準備現金完成交易。

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