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【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……

退休規劃 16:40 2021/08/11

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現代社會工作壓力大，不少人渴望財務自由、提早退休。不過，提早退休並非甚麼新鮮事，只是做到與做不到的分別。一對美國夫婦在1991年時就實踐提早退休，二人當時年僅38歲，他們當時為何會作出這個決定？退休近30年，當中遇過甚麼難題及挑戰？

移居低生活成本國家居住

《Market Watch》報道，當年二人正值壯年時，Billy Kaderli是成功股票經紀，而妻子Akaisha則經營一間高人氣的餐廳。生活看似相當美滿，但由於兩人的工作時間不同，Billy一早就要上班，而Akaisha則工作至深夜，夫婦二人難以見面，而忙碌的工作亦令兩人感到疲倦。

作為4%法則支持者的Billy，開始思考提早退休的可能性，並着手規劃，打算移居至生活成本較低的地方居住。在1991年的時候，二人決定出售主要資產，將套現的金錢用作投資，並靠投資收益維持生活，每年開支約為3萬美元。

【37歲提早退休享財務自由 7年10萬美元變百萬如何做到？：按此

兩人曾經到不同地方居住，包括泰國、危地馬拉、越南及厄瓜多爾等地。二人根據不同因素選擇居住地點，除了成本之外，亦會考慮天氣、學習新技能以及當義工機會。

醫療保障成退休隱憂

在過去幾年，Billy及Akaisha在墨西哥的Lake Chapala區域居住，當地氣候宜人、交通方便，與國際機場相距僅半小時車程。在當地居住每月開支只需1,750美元，而最大的開支則是每年往返美國的費用，以及在墨西哥當地旅遊的費用。現時兩人已經成為墨西哥永久居民，更可享有長者優惠，包括免費參觀博物館及公園。

不過，醫療保障則成為夫婦兩人的問題，由於他們一直在不同地方居住，之前沒有購買美國醫療保險，都是用儲蓄支付醫療費用。有一次Akaisha在危地馬拉弄傷手指，最後花費3,000美元治療。夫婦二人後來就投保聯邦醫療保險（Medicare），以備在有需要時能使用，惟Akaisha稱他們從未使用過。

現時二人亦撰寫網誌紀錄退休生活點滴，更出書分享提早退休的心得。雖然現時過着退休生活，但Billy指自己生活仍然很忙碌，每日只完成一半的待辦事項，如做義工、學習新技能等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 退休理財

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