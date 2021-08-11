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【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場　抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址）

精明消費 13:30 2021/08/11

分享：

由香港貿發局主辦的美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽，將於8月12日在香港會議展覽中心開鑼，預料共有超過880家展商參與，當中8成半受訪展商接受電子消費券，最平10元即可入場參觀5個展覽。

【玩盡荃灣馬灣 探索海洋體驗館兼參加森林大冒險：按此

為已接種疫苗市民　設3萬免費入場名額

5個展覽入場門票為25元，另設有「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，最低價10元即可入場參觀。需要留意，會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購票的售票處，改為在主要入口設收費站，讓參觀人士以八達通即時付費入場。

另外，大會推出「齊心接種．愉悅購物」活動，為向已接種疫苗（一劑或以上均可）的市民送出3萬個免費入場名額，適用於平日上午進場（8月12日、13日、16日12時前），入場人士展示疫苗接種紀錄後便可免費入場，名額有限，先到先得。

【文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化：按此

把握快閃優惠　預先下載電子優惠券 

針對不少市民已收到首期電子消費券，貿發局指，早前已聯絡有關電子支付平台，並成功邀請八達通及WeChat Pay為展商提供獨家優惠，85%受訪展商已表示會接受電子消費券消費。

另外，展會期間每日將舉行「多買多賞幸運大抽獎」，獎品包括五星級酒店住宿套票、餐廳禮券、名貴食材、護膚套裝及健康用品等，只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，消費愈多，抽中機會愈大。

大會特別為5個購物展推出「8月食．住．買」網頁，讓大眾緊貼最新的購物消息及各種快閃優惠，包括1元的月餅、果醋及杏仁蛋卷等，貿發局指，大眾可預先下載電子優惠券，盡享展會上各項精彩優惠。

■部分美食博覽展商電子優惠券■

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日期：
美食博覽「公眾館」、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽：8月12日至16日（星期四至星期一）　
美食博覽「尊貴美食區」：8月12日至15日（星期四至星期日）

時間：
8月12日至15日：上午10時至晚上10時
8月16日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價：

  • 美食博覽「公眾館」、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽門票：25元；參觀上述展覽及同日的「尊貴美食區」，套票為40元。
  • 「上午進場票」優惠：8月12日、13日及16日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）；可追加票價15元參觀同日「尊貴美食區」。
  • 「晚間進場票」優惠：8月12日、13日、14日及15日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）；可追加15元參觀即晚「尊貴美食區」。
  • 傷健人士票價：10元（可追加票價10元以參觀同日的「尊貴美食區」）、需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。
  • 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）：免費入場

購票方法

 

責任編輯：李瑩

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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