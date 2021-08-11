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【學生資助2021】Grand Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋

精明消費 11:52 2021/08/11

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大學聯招（JUPAS）將在明天（12日）放榜，各位準大學生入讀哪間大學及修讀甚麼學科都會塵埃落定，若有意申請專上學生資助計劃（Grand Loan）的話，可透過「學資處電子通—我的申請」網上平台填寫及提交申請書，每間大學及學院的截止時間都有所不同，有需要提出申請的學生就要注意。
 

院校 截止日期

香港大學

香港城市大學

香港演藝學院

 17/9

香港中文大學

香港理工大學

香港浸會大學

 24/9

香港科技大學

嶺南大學

香港教育大學

香港專業教育學院（沙田）、（李惠利）、（觀塘）、（柴灣）、（青衣）、（摩理臣山）、（黃克競）、（葵涌）及（屯門）

香港知專設計學院

中華廚藝學院及國際廚藝學院

海事訓練學院

菲臘牙科醫院

 4/10

至於就讀自資專上課程的話，不同院校的申請截止日期都有不同，詳情可以瀏覽學生資助辦事處網站

【想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！：按此

另外，申請人要在遞交申請表日期起7天內遞交已簽署的聲明書（如選擇書面簽署）及證明文件。提交的方法包括以下：

  • 經網上上載；
  • 郵遞或親身遞交學資處（地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心十二樓）；
  • 經由個別院校在指定期間設立的投遞箱遞交。

萬一逾期繳交申請，學資處或會要求申請人解釋為何未能在截止日期前提交申請書，並須就遞交逾期申請取得所屬院校的支持。所有2021/2022學年的申請書必須在2022年3月31日或之前送交學資處。

若想知更多有關專上學生資助的消息，請留意專上學生資助懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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