【學生資助2021】Grand Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋

大學聯招（JUPAS）將在明天（12日）放榜，各位準大學生入讀哪間大學及修讀甚麼學科都會塵埃落定，若有意申請專上學生資助計劃（Grand Loan）的話，可透過「學資處電子通—我的申請」網上平台填寫及提交申請書，每間大學及學院的截止時間都有所不同，有需要提出申請的學生就要注意。



院校 截止日期 香港大學 香港城市大學 香港演藝學院 17/9 香港中文大學 香港理工大學 香港浸會大學 24/9 香港科技大學 嶺南大學 香港教育大學 香港專業教育學院（沙田）、（李惠利）、（觀塘）、（柴灣）、（青衣）、（摩理臣山）、（黃克競）、（葵涌）及（屯門） 香港知專設計學院 中華廚藝學院及國際廚藝學院 海事訓練學院 菲臘牙科醫院 4/10

至於就讀自資專上課程的話，不同院校的申請截止日期都有不同，詳情可以瀏覽學生資助辦事處網站。

【想申請大學Grant Loan點做好？ 一文了解申請資格及程序！：按此】

另外，申請人要在遞交申請表日期起7天內遞交已簽署的聲明書（如選擇書面簽署）及證明文件。提交的方法包括以下：

經網上上載；

郵遞或親身遞交學資處（地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心十二樓）；

經由個別院校在指定期間設立的投遞箱遞交。

萬一逾期繳交申請，學資處或會要求申請人解釋為何未能在截止日期前提交申請書，並須就遞交逾期申請取得所屬院校的支持。所有2021/2022學年的申請書必須在2022年3月31日或之前送交學資處。

若想知更多有關專上學生資助的消息，請留意專上學生資助懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】