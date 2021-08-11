【退休規劃】為退休而投資派息股票的4個理由

如果派息股票不是你退休投資組合的核心部分之一，那麼是時候考慮調整你的策略了。派息股票不能是你投資組合中的唯一投資，但它們仍具有許多有價值的功能。在制定退休投資計劃時，請記住這4個原因。

1. 派息股票產生收入

收入是你退休後財務計劃中最重要的部分。顯然，當你停止工作時，你將不再從工資和薪水中獲得現金流。你需要找到其他現金來源來支付食物、醫療費用、家居用品、衣服和旅行，你需要或想要消費的任何東西。

派息股票可以是退休人士的重要收入來源，與其他類型的股票不同，即使大市受壓致大部分股票價格下跌，派息股票多數仍然表現良好，因為這類股多數有穩健業務支持。

2. 可降低波動性

退休人士還需要小心波動性，隨着時間推移，股票的價值自然會上漲或下跌。對於整個市場而言，調整只是長期上升趨勢的暫時中斷。不幸的是，退休人士可能需要在短期內將投資轉換為現金。他們沒有時間等待市場復甦，而波動性是一個更大的威脅。

派息股票仍然像市場其他部分一樣上漲和下跌，但它們可以幫助降低投資組合的整體波動性。當經濟狀況轉差，人們開始拋售股票時，成熟、可靠的公司往往會變得更受歡迎。它們可預測的紅利有助於防止價格下跌過多。消費必需品和公用事業股票等成熟的派息公司，應是構成你收息投資組合的很大一部分，科技股和消費周期性股票在整體股票配置中所佔的比例應要小得多。

3. 比債券更好的通脹對冲

通脹每年會侵蝕現金購買力。對於靠儲蓄帳戶和債券的利息支付生活的退休人士來說，這可能是個壞消息。每年，這些投資產生相同數量的現金，但這些現金購買的能力要少一些。

股票通常被用來抵銷這種影響。隨着經濟中的一切變得更加昂貴，股票價格通常會隨着通脹而上漲。這些股票支付的股息通常也會增長。雖然可能不會超過通脹增速，但你會處於更好的狀態來跟上它。

我們現在正在看到這種情況。通脹率達到多年來的較高水平。市場對美聯儲可能通過加息來對抗通脹的任何迹象做出負面反應。派息股目前比債券更好地跟上價格上漲的步伐。

4. 現在的收益率高於美國國債

派息股票也可以比某些流行的債券類型產生更多的收入。美國國債通常被認為是「無風險的」。結果，投資者持有而不期望高回報。目前美國10年期國債利率為1.3%左右。恒生指數的息率較高，而且香港許多派息股票的息率也更高。

結語

派息股對退休來說有很多好處，只要懂得選擇，可以為你的退休生活帶來更高靈活性及保障。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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