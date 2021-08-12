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【消費優惠】759阿信屋限時優惠　即搶日本直送七夕版桃哈多

精明消費 09:00 2021/08/12

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759阿信屋推出限時優惠，多款產品買2件有平，優惠期到8月14日。產品包括桃哈多粟米條，仲有最新七夕版、檸檬特飲味，日本直送！仲有其他零食可以揀。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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