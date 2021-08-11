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【虛擬銀行】富融跨境滙款服務優惠　9月30日前豁免$50手續費

精明消費 14:30 2021/08/11

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虛擬銀行推出愈來愈多新服務，由騰訊 （00700） 有份投資的富融銀行是首間新推跨境滙款服務的虛擬銀行，客戶可用手機應用程式滙款至內地銀行帳戶，或從世界各地接收滙款，由即日起至9月30日的推廣期內更可免手續費。

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現時以富融銀行手機應用程式可隨時隨地滙款人民幣至內地同名戶口，每日最高滙出金額為8萬元人民幣，倘若金額超出當日可用滙款限額，有關交易將會在執行當日被取消。銀行亦提供港幣、美元及人民幣的滙入服務，每次最低滙入金額為400港元、400元人民幣或50美元。優惠推廣期內，富融豁免每次50港元的滙出滙款手續費，但豁免優惠並不適用於中轉行費用。

另外，富融亦設有外滙買賣，滙款時以實時滙率即時買賣港幣、人民幣或美元，然後直接滙款至內地。外幣兌換每次最低買入金額為10港元、10元人民幣或10美元，且不設任何手續費。由即日起至8月31日，用富融手機應用程式每成功兌換一筆金額相等於5萬港元或以上之外幣兌換交易，即可獲得50港元現金回贈，最多可獲得3,000港元的現金回贈優惠。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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