【消費優惠】KFC消費券額外獎賞 AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠 精明消費 10:30 2021/08/12 分享： 無錯！又係消費券優惠時間，KFC推出一系列優惠，用Wechat Pay HK、AlipayHK、八達通登記嘅用戶，分別有唔同嘅優惠，即睇： Wechat Pay HK：消費滿55元減8元 AlipayHK：消費滿40元減5元 八達通：消費滿60元減8元、上午11時前買2件香蜜鬆餅12元、上午11時後買2件經典葡撻12元 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 即搶日本直送七夕版桃哈多 今日 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 即搶日本直送七夕版桃哈多 【好去處】同樂園面積大4倍 8月底落成 新城市廣場鼓勵親子寵物共融同遊 2021/08/11 【好去處】同樂園面積大4倍 8月底落成 新城市廣場鼓勵親子寵物共融同遊 【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場 抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址） 2021/08/11 【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場 抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址） 【消費優惠】紅A網店8月18日全館8折 2021/08/11 【消費優惠】紅A網店8月18日全館8折 【消費優惠】彩豐行消費滿指定金額送禮品 有CASABLANCA冷氣被 2021/08/11 【消費優惠】彩豐行消費滿指定金額送禮品 有CASABLANCA冷氣被 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 電子消費券 疫苗 微信支付 支付寶 KFC