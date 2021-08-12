【消費優惠】KFC消費券額外獎賞　AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠

無錯！又係消費券優惠時間，KFC推出一系列優惠，用Wechat Pay HK、AlipayHK、八達通登記嘅用戶，分別有唔同嘅優惠，即睇：

Wechat Pay HK：消費滿55元減8元

AlipayHK：消費滿40元減5元

八達通：消費滿60元減8元、上午11時前買2件香蜜鬆餅12元、上午11時後買2件經典葡撻12元

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撰文：hket小編

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