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【消費優惠】KFC消費券額外獎賞　AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠

精明消費 10:30 2021/08/12

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無錯！又係消費券優惠時間，KFC推出一系列優惠，用Wechat Pay HK、AlipayHK、八達通登記嘅用戶，分別有唔同嘅優惠，即睇：

  • Wechat Pay HK：消費滿55元減8元
  • AlipayHK：消費滿40元減5元
  • 八達通：消費滿60元減8元、上午11時前買2件香蜜鬆餅12元、上午11時後買2件經典葡撻12元

 

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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