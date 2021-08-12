【收息股】收息求穩陣　呢2隻收息股1年派4次息

▲ 一年派四次息 2隻穩陣收息股

踏入8月績期，各位股民都被科技板塊嚇到不敢輕舉妄動，打算以不變應萬變？不過有閒資又期望可以為投資組合帶來一點現金流，可分配部分資金到收息股，以下介紹3隻穩陣收息股，當中有2隻更加是1年派4次股息！

3隻股份過去的派息記錄亦相對穩定，而且屬傳統穩陣的銀行及公用板塊，對於一眾愛好收息的投資者而言，也可以令組合在近期波動市況中回報更加穩定。

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■2隻1年派息4次的收息股■

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第一上海首席策略分析師葉尚志表示，恒生 （00011） 、中電 （00002） 及煤氣 （00003） 是港股市場中比較穩定的股份，適合收息一族之選，而且這3隻股份過往的派息記錄亦非常良好，要穩定收息當然首選公司的業務是穩定的，而不是收息後股價卻有大跌的可能性，故此銀行股及公用股都是收息的首選。

市場波動的大環境下，投資有穩定收息的股份無可否認會較為安全，而這3隻股份雖然股息率未算很吸引，不過勝在派息政策相當穩定，恒生及中電每年4次派息，有煤氣則派息3次而且每年均有紅股派發。若你有閒置資金，可以考慮。以恒生為例，以2020年計算，持有5手恒生可以收取約3,350元股息，持有5手中電則可以收取約7,700元，至於煤氣於2020年派發紅股，每20股送1股，5手的煤氣股可以穫得250股額外的股份，因此持有5手總共可以收取約1,837.5元股息。





責任編輯：陳玉蓮

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