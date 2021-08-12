【消費優惠】LIFETASTIC又一城店月餅券買一送一　米走雞指定身分證號碼送雞煲

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【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁 學年未完仍可申請擴展學貸
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. LIFETASTIC：又一城店月餅券買一送一
為慶祝又一城新店開業，LIFETASTIC推出買一送一優惠。由即日起至8月13日，每天12時30分起親臨又一城店購買月餅券，即享買一送一優惠，早鳥優惠價每張月餅券288元。每人僅限使用優惠一次，優惠數量有限，先到先得，額滿即止，而月餅劵優惠不能與會員優惠同時使用。
地址：又一城 LG2 - KIOSK C號舖
營業時間：上午11時至下午10時
電話：2154 1278
2. 米走雞：指定身分證號碼送雞煲
由即日起至8月31日，顧客現凡身分證號碼括號内為「8」，即送你一客黃金芝士雞煲或火焰麻辣雞煲；而身分證號碼連中「88」，亦可享雞煲或鍋底半價；如果只中一個「8」，亦可享雞煲或鍋底7折優惠。
免費雞煲優惠按人數而定，2至3位送細煲，4位或以上送大煲。優惠適用於星期日至四，優惠以每人每張身份證計算。此優惠不設外賣只限堂食。
分店資料
3. 鴻福堂：買2盒微熱山丘產品享88折
於鴻福堂買微熱山丘產品2盒或以上，即享88折優惠。產品數量有限，售完即止。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選