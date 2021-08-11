【香港運動員】獲獎運動員感言道出成功秘訣（下）　職場打工仔又要如何把握機會？

前文講到兩位在東京奧運獲獎的香港運動員張家朗及何詩蓓的賽後感言，以及其拼搏精神如何值得打工仔借鏡。本文將會講到另外三個項目的選手，分別是香港女子空手道代表劉慕裳、單車選手李慧詩，以及乒乓女團杜凱琹、蘇慧音、李皓晴，獲獎後曾道出的精警句子！

■香港獲獎運動員賽後感言■

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劉慕裳：好好裝備自己，不知道甚麼時候會再有機會，當機會來到，你要有兩手凖備，你才可以發揮到自己最好

香港空手道代表劉慕裳在女子個人形比賽中摘得銅牌，而空手道項目是首次被納入奧運競賽項目，可能亦是唯一一次，事關空手道已鐵定不會在2024年巴黎奧運被納入競賽項目，換言之劉慕裳成為此項目香港首個奧運獎牌得主，這亦有機會是她一生人只得一次的機會。



她在奪獎後指，在開始玩空手道時已知道不會有奧運，即使在數年前知道此項目會列入奧運時，仍自覺未有機會，但抱着盡力去試的心態去準備。在比賽當天，她坦言經歷上午的比賽後，下午已經感到疲倦，但在決賽出場前為了不讓自己感後悔，決定無論多累都要搾取自己最後的能量。



她的經歷亦再一次印證了「機會是留給有準備的人」。大多數打工仔都希望能升職加薪，或轉工尋求更好的機會，但這些機會可能要在「天時地利人和」的情況下才會出現，在機會未出現之前，必須要先提升自己的價值，好好裝備自己，例如進修、認真看待每項工作等，當升遷的機會出現時，老闆第一個想起的人就會是你！

李慧詩：人生就是這樣，我們很用力去完成一件事，雖然結果未如理想，但起碼盡力過，無悔

香港單車運動員李慧詩曾在2012年倫敦奧運會女子場地單車凱林賽奪得銅牌，原本她預期自己都會在東奧的凱林賽上奪得獎牌，但在半準決賽中因戰術失誤，未能成功突圍晉身決賽，最後得第8名。



她及後在接受訪問時，有提及過在凱林賽失利後，自己當天晚上曾感到失望，但安慰自己過程比獎牌意義更重，結果在及後的爭先賽上成功發揮水準奪得銅牌。



她指自己本身都有好大期望，想贏得金牌，但奪得銅牌已實現自己一半願望，認為人生有時即使盡力完成一件事，結果都未必會如理想，但盡力過就不要後悔。



李慧詩的經歷正好告訴大家，人生總是會充滿變數，有時在職場上即使經過努力都達不到自己預期的結果，在這個時候就要懂得改變自己的心態，況且通往成功的路往往不只得一條，繼續把握機會，在盡過力後不讓自己感到後悔就可以了！

乒乓女團：行到這一步很不容易，是每人出120分力才做得到！我們全部人都沒想過今日會取得銅牌，但只要有心和堅持，結果是會出乎意料，相信會做到便會做到

香港乒乓球女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成乒乓女團在銅獎戰上對戰德國隊，最後歷史性奪得銅牌，創下香港女子團體賽在奧運史上的最佳成績。她們以場數3:1反勝德國，當中蘇慧音的表現更獲教練李靜盛讚，形容她為「奇兵」。但蘇慧音在賽後就指，這是團隊中的每人出了120分力才做得到。



事實上，除了運動講求合作及團隊精神外，在職場上團隊能發揮合作精神才能有效達成目標，解決問題。在一個團隊入面，每個人都有不同的長處，若每個人都能清楚他們在團隊中的角色及職責，就能簡單專注地完成手頭上的任務，減少混亂。另外，團隊成員之間亦要有適當的溝通，互相尊重信任及理解，這樣除了能提升士氣之外，對公司的生產力亦有莫大幫助！

責任編輯：鄭樂怡

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