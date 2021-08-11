【消費優惠】板長壽司電子消費滿$300換$20現金券　DBS信用卡購Häagen-Dazs雪糕月餅享低至64折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.板長壽司：電子消費滿$300換$20現金券

板長壽司推出電子消費獎賞，即日起至8月31日，凡於板長壽司單一電子消費每滿300元，即可換領20元現金券1張；消費滿600元，即可換領20元現金券2張，如此類推，現金券可於下次消費時使用。詳情請參閱店內宣傳海報及現金券背頁。

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2. DBS信用卡：購Häagen-Dazs雪糕月餅享低至64折

即日起至8月16日，於香港Häagen-Dazs專門店／Häagen-Dazs網上商店購買指定雪糕月餅，可享低至64折優惠；另外，推廣期內於香港Häagen-Dazs專門店／Häagen-Dazs網上商店簽帳，可享「一扣即享」7折優惠。

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3. 景樂集團：指定餐廳使用消費券付款 享晚市9折優惠

即日起，每晚6時後入座，並於景樂集團旗下指定餐廳透過支付寶香港、八達通或WeChatPay HK以電子消費券付款，即可享晚市9折優惠。優惠只限堂食及只適用於主餐牌，不可與其他優惠同時使用，包括會員卡等。

■優惠餐廳名單■

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撰文：hket小編

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