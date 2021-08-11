【香港運動員】獲獎運動員感言道出成功秘訣（上）　職場打工仔可以點借鏡？

東京奧運已落下帷幕，今年香港代表隊以1金、2銀、3銅的好成績凱旋歸來，7名運動員分別在劍擊、游泳、乒乓球、空手道及單車項目奪得佳績，而他們在勝出比賽後接受訪問時作出的感言更被媒體廣泛報道。



這些說話除了能夠激勵其他年輕運動員繼續努力外，其堅毅奮鬥、不怕艱難的精神其實都十分值得在職場拼博的打工仔借鏡！

■香港獲獎運動員賽後感言■

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張家朗：只要肯努力不放棄，就會有做到的一天

張家朗在東京奧運一役中，入決賽奪金之路峰迴路轉。在爭奪準決賽席位時，曾以9:14大比數落後，對手只差一分就足以勝利，但他並沒有因而放棄，反而咬緊牙關，連取6分反勝，逆轉賽果成功殺入4強。而在決賽之中，其對手更是上屆奧運冠軍，但他仍在落後時沉着應戰，最終成功以15:11奪得男子花劍個人賽金牌。



在賽後的訪談中，他談到自己在近1年因為世界排名大跌而經歷過低潮期，幸得教練開解才回復狀態，並勉勵其他劍擊隊後輩只要努力堅持，不輕言放棄就可以做到。



相信不少在職場的打工仔都曾經歷過「職場低潮期」，覺得自己在晉升方面遙遙無期、在工作上找不到自己的價值，而陷入自我懷疑及迷惘的時刻。但其實會對自己有所質疑，都是因為各位對自己有要求，不甘於在職場或人生中原地踏步。在找不到解決辦法時，不妨請教信得過的同事或前輩，了解「過來人」的經歷找出自己的問題。只要不放棄，終有一日會達到你想的位置！

何詩蓓：比賽發揮好壞，80%與心態有關，另外20%才是體能，所以控制好心態便可有好表現

香港游泳猛將何詩蓓分別在東京奧運200米及100米自由泳比賽奪得銀牌，更打破亞洲紀錄。她在獲獎後坦言致勝的關鍵在於心態，指自己出戰東奧沒有太大壓力，只是好好享受賽事，並提到控制好心態就可以有好表現。



事實上，不只是在體育比賽中要有良好的心理質素，在職場上工作態度都能決定一切。大部分人可能會較着緊自己的工作能力，畢竟在招聘廣告上，往往會看到公司要求需要具備甚麼經驗及學歷，但除了這些條件外，很多時候企業會更喜歡工作態度良好的應徵者，因為能力上雖有不足，但有正確工作態度的話，仍會主動靠自身的努力學習跟上其他同事；反之有優秀能力，但工作態度欠佳的話，可能會長遠影響團隊工作成效，不利公司發展。

若想知奪得銅牌的香港乒乓女團、空手道運動員劉慕裳，以及單車選手李慧詩的賽後感言，請留意下一頁。

責任編輯：鄭樂怡

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