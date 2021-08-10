【收息基金】靈活型股債混合基金派息高達9厘　月月收息1年賺息幾多？

港股走勢反覆，放眼環球股市，市場人士認為，下半年或持續受新冠肺炎變種病毒、高通脹環境及各央行部署收水等憂慮影響。投資者憂慮市況波動，又不想放棄投資機會，可考慮投資靈活型股債混合基金，部分基金有高達9厘的派息，更有平穩的增長。

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靈活型股債混合基金 最高可達9.45厘

以收息為目標，本網在晨星搜尋派息的股債混合基金，當中美元靈活型股債混合基金，最高可達9.45厘。以最高派息的宏利環球基金環球多元資產入息基金為例，截至6月30日，其投資組合39.9%為債券、另34.7%投資股票，其他則為現金等其他投資，主要投資在北美市場。

該基金為每月派息，以過去12個月配息率9.45厘計算，投資1萬美元，1年收息926美元。

派息之餘，基金價格的走勢亦相當重要，該基金年初至今回報為8.4%，1年回報則達16.87%。至於同基金組別的表現，亦不乏1年回報逾10%的選擇。

■10大派息美元靈活型股債混合基金■

（包括同一基金不同資產類別）

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留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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