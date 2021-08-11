【理財二三事】FreshGrad理財第一步　第一份糧要點儲？

踏入8月，又是一眾莘莘學子畢業正式投入職場的時間。作為職場新鮮人，努力上班一個月後拿到的第一份薪水，想必會非常有滿足感，想馬上用來吃喝玩樂獎勵自己。不過作為社會新鮮人，即使拿到第一份收入只有萬多元，也應該要好好理財，培養儲蓄習慣，以免日後「錢到用時方恨少」！

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1. 開立儲蓄戶口

一出糧有錢在手難免會「手痕」想花錢慰勞自己，但儲錢是講求毅力和恒心，如果自知自己自制能力不足，應該要另外開設多一個「只進不出」的儲蓄戶口，與日常消費的戶口分開，再每個月從出糧戶口自動轉帳撥一筆金額到該儲蓄戶口。銀行卡最好放在不能輕易拿到的地方，防止自己因為貪方便而隨便使用那些存款。

2. 先儲錢再花錢

不少人認為每個月用剩的錢才要儲起來，但殊不知還未到月尾已成「月光族」，更遑論有用剩的錢可以儲。其實只要每個月出糧時先扣起一筆金額，存入儲蓄戶口，餘下的錢便是可花費的金額，容易預計及控制每個月支出之餘也不怕「使凸」。至於儲蓄金額可多可少，視乎能力，旨在慢慢養成儲蓄習慣。如薪水不高，可先從扣起人工的五分一開始，再慢慢增加，積小成多。

3. 設定儲蓄目標

做任何事情最重要是有個看得見的目標，開始儲蓄前，可先問自己希望在1年後、5年後及10年後有多少積蓄、有甚麼夢想是需要花一筆金錢才能完成等問題，訂立短、中期目標及清晰可行的方法，然後從較小的目標逐步開始，有助自己加快實現目標。儲蓄為求未雨綢繆，剛開始可嘗試以儲應急用資金為目標，儲備若3至6個月的生活費以備不時之需。

4. 避免「先使未來錢」

現金電子支付盛行，信用卡「嘟一嘟」便可付款，難以察覺到究竟花了多少錢，不小心就會過度消費，破壞儲蓄大計。使用現金購物往往會較謹慎，不會墮入無止境刷卡花未來錢及還卡數的循環中。如若覺得使用現金麻煩，現時不少銀行都有推出預付扣帳卡，支援以Mastercard、Visa或銀聯付款。預付扣帳卡的特點在於使用前要事先充值，購物時從卡中扣帳，因為沒有信用額，所以充多少錢用多少錢，不會出現「先使未來錢」的情況，亦不怕因忘記還卡數而被罰款，對剛步入社會工作的年輕人來說非常適合。

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責任編輯：嚴熹曼

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