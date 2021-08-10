▲ 【ESG】滙豐推ESG主題結構性票據 供專業投資者客戶認購

滙豐公布，在香港推出以ESG（環境、社會及管治）為主題的結構性票據，增設ESG領域的投資主題，讓客戶能夠將ESG元素加入其投資組合。該結構性票據投資期限介乎1年至5年，供在具備專業投資者資格的滙豐私人銀行客戶及滙豐尚玉客戶認購。

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涵蓋相關行業高ESG評分股票

滙豐指，全新ESG結構性票據包含一籃子在相關行業中ESG評分位列首50%的股票，評分將採用Sustainalytics的ESG風險評級，讓客戶能夠把ESG元素加入其偏好的投資方式。該結構性票據涵蓋多個不同主題行業供投資者選擇，包括科技、支付解決方案、消費、半導體等，投資期限介乎1年至5年，供具備專業投資者資格的滙豐私人銀行客戶及滙豐尚玉客戶認購。

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滙豐香港財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，ESG因素已成為不容忽視的投資趨勢，滙豐投資管理今年4月發布的調查顯示，84%香港投資者在作出投資決定時，會考慮可持續性、環境及道德議題。

滙豐又指，為更全面地配合投資者所需，將繼續提供創新兼多元化財富產品組合，致力推動可持續及低碳的經濟轉型。

責任編輯：李瑩

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