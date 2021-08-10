  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔離職後名字被移除！　網民：做過嘅嘢要留底

個人增值 14:45 2021/08/10

分享：

很多打工仔一份工一做就是數年，在數年間為公司建立不少個人作品，亦參與過大大小小的Projects。但香港打工仔很多時候，只顧努力做好每一次的工作，缺少做好Backup的工作，自己離開公司後，卻發現公司將自己的作品全部隱藏了，仿如你從沒有在這間公司工作過一樣。近日有位網民於社交平台專頁「奴工處」上投稿分享，表示自己離職後，舊公司將他的名字從他有份參與的作品上刪走了，見新工時，新公司想看之前的作品，卻找不到自己的名字，不知道如何向新老闆解釋。

【唔轉唔知人工高！　成日跳槽打工仔學習能力比較高？: 按此

雖然很多網民都認為他一開始就應該為自己的作品做Backup，可是當刻又應該怎樣面對呢？

■網民教你可以點做■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【履歷6大常見錯誤　你有無寫錯？:按此

打工仔在努力工作的同時，亦要多為個人的事業發展多思考，若有好的作品，要自己留底其實是十分重要的，因為這樣做對你工作前途亦有作用。而舊公司會刪除前同事的作品可能亦有公司立場的考慮，所以打工仔亦不需要太介意，只要自己在工作的過程中有學習到的知識及技能，是就算資料刪除了，也無法從你身上取走的。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

社交平台 疫苗 跳槽 編輯 香港

下一篇文章

【大灣區】廣東正式發布金融「十四五」規劃　加快銀行保險市場聯通研徵信通保險通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【少年股神】5年級你做緊啲乜？　日本小學生炒股1年賺千萬！
【少年股神】5年級你做緊啲乜？　日本小學生炒股1年賺千萬！
今日理財筆記 - 4隻公用股中期派息比較　呢隻股息率近6厘！
4隻公用股中期派息比較　呢隻股息率近6厘！
【理財規劃】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【理財規劃】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【5000元消費券】配合消費券鼓勵消費　中銀香港加推信用卡10倍簽帳積分獎賞
【5000元消費券】配合消費券鼓勵消費　中銀香港加推信用卡10倍簽帳積分獎賞
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（立即收看）
【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（立即收看）