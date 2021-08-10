【職場熱話】打工仔離職後名字被移除！　網民：做過嘅嘢要留底

很多打工仔一份工一做就是數年，在數年間為公司建立不少個人作品，亦參與過大大小小的Projects。但香港打工仔很多時候，只顧努力做好每一次的工作，缺少做好Backup的工作，自己離開公司後，卻發現公司將自己的作品全部隱藏了，仿如你從沒有在這間公司工作過一樣。近日有位網民於社交平台專頁「奴工處」上投稿分享，表示自己離職後，舊公司將他的名字從他有份參與的作品上刪走了，見新工時，新公司想看之前的作品，卻找不到自己的名字，不知道如何向新老闆解釋。



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雖然很多網民都認為他一開始就應該為自己的作品做Backup，可是當刻又應該怎樣面對呢？

■網民教你可以點做■

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打工仔在努力工作的同時，亦要多為個人的事業發展多思考，若有好的作品，要自己留底其實是十分重要的，因為這樣做對你工作前途亦有作用。而舊公司會刪除前同事的作品可能亦有公司立場的考慮，所以打工仔亦不需要太介意，只要自己在工作的過程中有學習到的知識及技能，是就算資料刪除了，也無法從你身上取走的。

責任編輯：陳玉蓮

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