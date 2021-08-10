【ESG】發展切合中國國情的ESG評價體系

進行ESG投資，首要是評估投資對象在ESG的表現，為投資決策提供基礎。要瞭解投資對象的ESG表現，除了分析其公開披露的訊息外，投資者也參考第三方評級機構的評級和數據。

愈來愈多的全球ESG評級機構擴大了在中國A股市場的覆蓋範圍，不過，國際主流評級機構的ESG數據，不一定切合中國的市場情況。舉例說，按目前中國經濟發展現狀，衡量企業在環境方面的表現，合適的評分主題是污染防治、節能減排和綠色轉型等；但國際指標則更多關注企業的氣候責任行為。

又例如在社會方面，中國作為經濟發展中國家，加快貧困地區發展、保障民生是確保經濟可持續發展的關鍵任務。中國企業承擔着公益扶貧和改善民生的社會責任，企業在教育、醫療和貧困地區產業扶助等公益領域的參與和投入，更能反映企業對中國經濟持續發展的貢獻，更符合中國投資者的投資預期，但上述這些普遍並非國際評級體系所側重的社會主題。

平安CN-ESG評價體系接軌國際

平安集團作為中國負責任投資領域的先行者，目前ESG投資規模已超過1萬億元人民幣。為了在ESG投資評估中更充分考慮中國經濟發展現狀，集團在系統梳理海內外ESG相關合規披露標準的基礎上，聚焦中國企業ESG核心問題，根據國內監管要求與經濟發展階段進行本土化改造與適配，建立了接軌國際的CN-ESG評價體系，對所有A股公司進行ESG動態評分。

CN-ESG評價體系融合10多個主題，130多個基礎指標、350個數據點，以及40多個行業風險與機遇矩陣指標，同時滿足海內外需求。評價體系深度運用NLP、關聯技術分析、機器學習、遙感衛星等前沿科技，進行數據收集、補充與交叉驗證、AI智能評價等。指標評分全部智能化，避免人為主觀差異，權重設置貼合市場回測結果，即時進行智能輿情監控，動態發布企業ESG評分。

【中國逐步完善指引，標準化助提升ESG披露質量：按此】

集團同時通過與新華社中國經濟信息社合作，向中國市場推廣CN-ESG體系的應用，在ESG數據平台的基礎上，提供企業評價報告與諮詢、金融指數及產品開發等，助力ESG投資在中國的高質量發展。

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】