【網上熱話】貴州大媽20萬為兒子買保險　提取被拒：要待兒子99歲才可取出

買保險為求保障自己與家人，遇上需要索償的時候當然不希望被拒。近日內地貴州一名58歲姓李女士花20萬為兒子購買保險，原本以為可以坐收本金及紅利，但事後想取錢時卻被保險公司告知不符合條件，要等到兒子99歲才能取錢！

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5年前，李女士經朋友介紹，花了20萬元人民幣為30多歲的兒子購買了一份15年的分紅保險，只要將錢存入，5年後就能取出，且在15年期限內每年都會獲得分紅，相當於儲錢。不過5年後當李女士想把部分本金及紅利取出時，卻被保險公司告知不符合提取條件，皆因李女士在簽訂的保單合約上有一行細字寫明，需待兒子年滿99歲時才符合取出條件，氣得李女士當場哭訴「這份保險太坑人」！

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不少網民認為在購買保險時沒有翻閱合約條款及細節，是李女士的問題，但亦有不少網民深表同情，覺得保險公司是存心詐騙。有細心網民根據披露出的合約內容，翻查出李女士所購買的保險產品是一份有分紅功能的儲蓄保險。而在合約中有表明投保人在投保3年後開始，直到投保人99歲，每年都會拿到基本保險金額30%的生存保險金，而非要等到99歲才可取出。

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乍看李女士所提供的保單內容都很正常，但為何會被保險公司拒絕取錢，網民猜測相信是與保險金領取方式的條款有關，這宗事件亦暫未有最新消息傳出事件是否已經解決或如何解決。中港保險市場不一，兩地的監管制度及條款都有差異，雖然在本港遇上像李女士的情況機會較小，但不少人在購買保險時都不願仔細翻閱合約條款，導致想索償時被拒。現時保監局規定投保人壽保險必須設有21天冷靜期，但其他性質的保險暫未有法律規管，只由相關公司規定。市民在投保時，謹記在投保前先了解清楚保單條款細則。

責任編輯：嚴熹曼

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