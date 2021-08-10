【美股分析】Paycom業務回暖股價望破頂

Paycom Software（美：PAYC）是基於雲端的HCM軟體供應商。公司成立於1998年，隨後不斷壯大，但去年因新冠肺炎大流行而遭受挫折，但近日在季績後急升。

Paycom收入受到其客戶僱用的使用其軟體的員工人數的影響。在大流行期間，許多面臨困難的公司裁員或休假，令到公司業務受到打擊。更糟糕的是，為了遏制疫情大流行對經濟的負面衝擊，美國聯儲局將利率降低了150個基點。由於Paycom為客戶處理工資及稅務，故會代客持有大量資金，並可從中可以獲取利息，這意味着Paycom的利息收入會較之前減少。

美國經濟逐步復甦

不過，隨着疫情漸退，美國經濟重啓，Paycom會從大流行後的經濟復甦中受益，因為招聘激增將導致客戶對其軟體的使用率提高。此外，大流行加速了公司遠程人力資源解決方案需求，推前了人力資源職能的數位化時間表，對Paycom業務中長綫有利。

Paycom提供一系列HCM解決方案，包括人才管理、時間和勞動力管理以及薪資解決方案，但令人興奮的是公司的新產品。最近的Manager on-the-Go工具簡化了許多管理任務，儘管去年才發布，但已經實現了驚人的98%客戶採用率。

第二季業績優於預期

Paycom的2021年第一季度業績喜憂參半，收入按年增長12.3%至2.72億元（美元‧下同），但管理層指引第二季度收入按年增長強勁反彈28%。今年第一季度業績是與新冠肺炎爆發之前比較（去年首尾美國才爆出疫情），而Paycom的2020年第二季度業績已受疫情影響而疲軟，所以今年第二季在低基數效應下預期會有較強增長。

從首季表現看，Paycom業務穩健，純利6,460萬元，按年升2.54%；經調整毛利率為87%；經調整EBITDA利潤率為48.9%，達1.33億美元，按年升12.8%；季度營運現金流強勁，達8,946萬元；持有現金為2.15億元。

當時Paycom預計全年收入按年增長21%，公司收入將首次超過10億元。雖然2020財年不是一個好年份，但這使得可比性變得更容易，而且對於成立超過20年的公司來說，預計的增長率仍然是可觀的。

Paycom剛公布了最新季績，2020年第二季收入高於預期，達2.42億元，按年上升33.3%，原先預期上限為2.33億元。經調整EBITDA為8,700萬元，按年升42.2%，較管理層預期上限8,200萬元還要高很多。另外，純利達5,230萬元，按年升82.9%；營運現金流達1.46億元；持有現金2.02億元。由於季績表現強勁，反映Paycom逐步從疫情中恢復過來，所以股價在績後顯著上揚。

Paycom估值高但仍看好

Paycom以28倍市銷率（PS）及150市盈率（PE）交易，儘管預期收入增長會反彈，但公司估值稱不上便宜。若與其他同業比較，Paycom並不是最昂貴的，但肯定偏高。然而，縱使估值很高，Paycom仍值得看好。

公司專注於發展核心客戶群。其90%的客戶都是中型企業，業務完全集中在美國市場。由於Paycom就潛在市場的市佔率只有約5%，能夠增長的地方很多，所以目前還沒有進行收購的必要，亦不需要遠離其核心市場進行冒險。始終各地的職地文化有異，對於人力資源軟件的應用需求也會有一定程度的分別。

股價有望創新高

Paycom是一家專注力強而紮實的企業，不會試圖成為擴張到不同領域，並且知道如何在其核心市場取得成功。無可否認估值很高，但管理層有明確目標。隨着疫情漸退及美國經濟重啓，公司將受益於多項有利因素，例如招聘增加、人力資源職能的數碼化，以及利率可能上升。

Paycom業務一向穩健，與就業市場高度關連，核心業務相信可回暖。股價在季績後有力破頂，若保守投資者，可等回調讓股價補回裂口再伺機收集。



投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。



（節錄）

【原文︰Paycom業務回暖股價望破頂】（收費文章）

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