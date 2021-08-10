  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？

個人增值 15:34 2021/08/10

分享：

提早出糧　不失為一個雙贏嘅貸款產品

首先學政府話齋：借定唔借，還得到先好借。借錢其實就無咩啱定唔啱嘅，你夠首期上車，要借幾百萬按揭，我諗家中父母唔單止唔會鬧你做乜借錢，仲應該開心都嚟唔切，所以話個問題係到底借錢嚟做乜嘅啫！

講返呢隻「提早出糧」循環貸款，都不失為一個聰明嘅產物。

首先喺消費者角度睇，Cash flow mismatch嘅問題一路都有，佢哋需要嘅係一個短期、小額嘅融資工具，一個星期就好，如果撞正唔好彩畀人拖糧，就算要畀貴少少利息頂多一個星期都可以，所以一般嘅分期貸款其實完全唔啱用。

【玩法同Mortgage Link一樣 WeLab私貸GoFlexi 係咪「用得好」同「用得到」？：按此

其實呢個「提早出糧」說穿了都不過係一隻循環貸款產品，即係話根本市場上一早已經有解決Cash flow mismatch嘅方法，只係銀行唔識Sell，消費者自然唔識Buy；所以話呢個「提早出糧」嘅糖衣就製造咗一個名正言順嘅理由畀消費者去申請，目標清晰，方向明確，所以話佢聰明咯。

再從銀行生意嘅角度睇，就算我無辧法喺7日之後收34%利息，都總算有18蚊手續費落袋，如果以35,000元嘅7日短貸計算都有3厘多少少。由於18蚊手續費係固定嘅，所以當個金額愈大，息率其實會愈低，不過當你搵緊10萬蚊一個月，都唔望提早7日出糧了吧！？

    點擊圖片放大

反過嚟睇，如果大家每個月只係8,000蚊（呢個亦都係呢隻Product嘅每月最低貸款額），$18／$8,000x365／7＝11.7%，咁就變相好和味架喇！ZA Bank𠵱家玩緊一口價APR 1.99%喎！對銀行嚟講就唔係聊勝於無咁簡單喇！

申請程序又如何呢？

咁大家見到我上面呢堆Cap screen，應該會發現我都係Soft launch嘅Whitelist客人之一，詳細申請程序就唔喺度講喇。

至於隻Product其時會正式推出呢？聽聞係「好快」，所以如果想提早7日出糧，等多一陣就可以喇。

7日免息期抵唔抵玩？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （133） — 快評一下 ZA 出糧 Fast Pass，點解我會覺得係一隻好聰明既 Product 呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

【虛擬銀行】首間虛銀推無卡提款　實測平安壹賬通JETCO無卡提款服務
2021/05/11
【虛擬銀行】首間虛銀推無卡提款　實測平安壹賬通JETCO無卡提款服務
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
2021/07/20
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？
2021/06/22
【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

你可能感興趣

【虛擬銀行】首間虛銀推無卡提款　實測平安壹賬通JETCO無卡提款服務
17:42 2021/05/11
【虛擬銀行】首間虛銀推無卡提款　實測平安壹賬通JETCO無卡提款服務
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
16:30 2021/07/20
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？
18:47 2021/06/22
【虛擬銀行】無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？

最新專欄文章 更多

博客 - 【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
今日
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
2021/07/27
消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
博客 - 消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
2021/07/27
消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
2021/07/20
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
博客 - 識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
2021/07/20
識買又識Pay Later　BNPL如何解救內憂外患信用卡業務
經濟 眾安銀行 銀行

下一篇文章

【職場熱話】打工仔離職後名字被移除！　網民：做過嘅嘢要留底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財規劃】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【理財規劃】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（立即收看）
【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（立即收看）
【少年股神】5年級你做緊啲乜？　日本小學生炒股1年賺千萬！
【少年股神】5年級你做緊啲乜？　日本小學生炒股1年賺千萬！
【5000元消費券】配合消費券鼓勵消費　中銀香港加推信用卡10倍簽帳積分獎賞
【5000元消費券】配合消費券鼓勵消費　中銀香港加推信用卡10倍簽帳積分獎賞
今日理財筆記 - 4隻公用股中期派息比較　呢隻股息率近6厘！
4隻公用股中期派息比較　呢隻股息率近6厘！