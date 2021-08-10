【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？

提早出糧 不失為一個雙贏嘅貸款產品

首先學政府話齋：借定唔借，還得到先好借。借錢其實就無咩啱定唔啱嘅，你夠首期上車，要借幾百萬按揭，我諗家中父母唔單止唔會鬧你做乜借錢，仲應該開心都嚟唔切，所以話個問題係到底借錢嚟做乜嘅啫！

講返呢隻「提早出糧」循環貸款，都不失為一個聰明嘅產物。

首先喺消費者角度睇，Cash flow mismatch嘅問題一路都有，佢哋需要嘅係一個短期、小額嘅融資工具，一個星期就好，如果撞正唔好彩畀人拖糧，就算要畀貴少少利息頂多一個星期都可以，所以一般嘅分期貸款其實完全唔啱用。

【玩法同Mortgage Link一樣 WeLab私貸GoFlexi 係咪「用得好」同「用得到」？：按此】

其實呢個「提早出糧」說穿了都不過係一隻循環貸款產品，即係話根本市場上一早已經有解決Cash flow mismatch嘅方法，只係銀行唔識Sell，消費者自然唔識Buy；所以話呢個「提早出糧」嘅糖衣就製造咗一個名正言順嘅理由畀消費者去申請，目標清晰，方向明確，所以話佢聰明咯。

再從銀行生意嘅角度睇，就算我無辧法喺7日之後收34%利息，都總算有18蚊手續費落袋，如果以35,000元嘅7日短貸計算都有3厘多少少。由於18蚊手續費係固定嘅，所以當個金額愈大，息率其實會愈低，不過當你搵緊10萬蚊一個月，都唔望提早7日出糧了吧！？

▼ 點擊圖片放大

反過嚟睇，如果大家每個月只係8,000蚊（呢個亦都係呢隻Product嘅每月最低貸款額），$18／$8,000x365／7＝11.7%，咁就變相好和味架喇！ZA Bank𠵱家玩緊一口價APR 1.99%喎！對銀行嚟講就唔係聊勝於無咁簡單喇！

申請程序又如何呢？

咁大家見到我上面呢堆Cap screen，應該會發現我都係Soft launch嘅Whitelist客人之一，詳細申請程序就唔喺度講喇。

至於隻Product其時會正式推出呢？聽聞係「好快」，所以如果想提早7日出糧，等多一陣就可以喇。

7日免息期抵唔抵玩？請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （133） — 快評一下 ZA 出糧 Fast Pass，點解我會覺得係一隻好聰明既 Product 呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。