【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？

假設大家開咗一間進出口公司，最新一批嘅貨物經已送出，但係個客要喺1個星期之後收到貨先會畀錢，但係我2日後就要出糧畀員工，公司又唔夠現金，咁點算好呢？

其實大家唔係無錢畀，明明個Cash inflow就大過個Cash outflow，只係個Cash inflow出現得比個Cash outflow遲（Neutral啲就叫Cashflow mismatch啦），個問題先會出現。如果個我哋有辦法令個Cash inflow提早出現，咁就一天都光晒啦。

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所謂Demand creates its own supply，Bill Financing呢隻歷史悠久嘅Commercial Banking Product就可以幫到大家。銀行會根據大家嘅進出口交易文件審批一個短期嘅融資貸款，例如大家將會7日後收到1,000萬元，佢就打一個折扣落去，例如0.2%，提早7日將9,980,000元放畀大家，等大家個Cashflow可以Match得番。

到7日後大家一收到1,000萬元，銀行就會代收嗰1,000萬元落袋，咁就大家都開心喇！

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其實除咗公司，個人都會有Cashflow mismatch嘅問題：例如我每月1號要交租，但係公司每月3號先出糧，而偏偏我又係月光族，1號就係無錢交租，但係香港就一直都未有專門針對「出糧遲」呢個問題嘅零售貸款產品面世（歐美有的，部分仲引起咗少少社會問題，不過呢個係後話……），成件事都幾頭痕㗎。

經常「做壞規矩」嘅ZA Bank最近就Soft-launch咗隻標榜「提早出糧」嘅零售貸款產品，成個玩法結合咗Bill financing同信用卡嘅玩法，咁即係點呢？一齊同大家傾吓啦。

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7日免息期 之後就好乸脷

今次ZA Bank呢隻「循環貸款」產品個玩法其實都幾似信用卡，一般信用卡簽帳後有30日至56日免息還款期，按時還清就一蚊利息都唔使畀，仲有回贈收。

而呢隻「出糧FastPass」就將「簽帳」變成「出糧」，免息還款期由最長56日變成7日。譯返做人話，即係大家可以早7日出糧，7日後準時還錢就毋須畀利息；不過大家亦可以選擇借埋落去，不過就實際年利率（APR）就會超過34%，都好乸脷架！

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咁見到唔少評論就話APR 34%好癲，咁睇你點睇啦，免費嘢永遠都係最貴嘅，我畀得7日免息期你，就係博你唔記得還／無能力還，正如信用卡唔止有免息期，仲有得回贈，所以之後罰息一樣大大力一樣咯。

18蚊手續費 其實大家都真係唔好睇小

根據ZA官網，每次提早出糧ZA都會收18蚊手續費，今年12月31號前就優惠免收，咁成個玩法就同Bill financing嘅收Discount又收利息非常接近喇。

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呢度特別要提一提，其實18蚊都真係唔少的，假設大家月薪30,000蚊，提早7日出糧，18蚊利息就即係佔咗30,000蚊嘅0.06%。

無論咩原因要借錢，最後都係「借錢」啫係咪？咁Simple math將0.06%x365／7＝3.13%，即係實際上個借貸成本都要年息3%多少少，雖然都唔貴，但係就同一眾虛擬銀行推緊嘅私貸比較，就會貴少少咯。

點解提早出糧係雙贏嘅貸款產品？請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （133） — 快評一下 ZA 出糧 Fast Pass，點解我會覺得係一隻好聰明既 Product 呢？】