電動版GLA　Mercedes-Benz EQA 250

▲ Mercedes-Benz EQA 250數月前在港推出，火速售罄。

一個顯然易見的道理，設計電動車並不同於設計一級方程式，加速和極速表現並不代表一切，反而要着重整體平衡，於用料質素、車身造工、耐用程度，以至車價高低各方面也要達到止於至善的境界。這方面，平治EQA 250的確是完全合格的。

▲ Mercedes-Benz EQA 250數月前在港推出，火速售罄。

幾個月前，EQA 250在香港正式開售，那刻的新冠肺炎疫情還未放緩，代理也沒有安排任何試車活動給客人，可是它一樣賣個滿堂紅。最直接原因就是新車定價夠吸引，在「一換一」計劃下，大家竟然能夠以低至37萬港元左右的價錢，便買到一部由平治生產的全電動小型SUV，絕對喜出望外。

▲ 由於不用預留氣孔為引擎散熱，令EQA可以採用一個密封式鬼面罩，有助降低車身風阻。

一換一極速斷市

看看EQA 250的規格，電池容量為66.5kWh，最大馬力190匹，前輪驅動，以WLTP標準計算的最長續航距離是426公里，0至100km/h加速時間為8.9秒，極速160km/h。

▲ 由上到下，由左到右，EQA 250跟GLA車系的車廂設計也幾乎相同。

▲ 19吋AMG輪圈，令EQA 250看來更具跑格。

從多方面的數值來看，它都比不上直接對手Tesla Model Y。背後原因，肯定不是平治工程師的能力不足，而是在上文所說的整體平衡。簡單地說，既然160km/h這極速已經超越了地球上大部分國家的公路速度上限，根本已經是夠用有餘。

低轉扭力充足

試駕EQA 250時，很容易發現它的低轉扭力非常充裕，不會過度猛烈而令加速力突然湧至，反應就如一部傳統電油小型SUV。駕駛者可以在中控台上選擇Eco、Comfort和Sport等不同行駛模式，另外還可透過軚盤後的+/-撥片，去改變電池釋放和能量回充程度，藉此營造出傳統波箱的換檔、拖波效果。

▲ 放在車頭的不再是傳統內燃機引擎，而是電流轉換器和其他電路設備。

開着EQA 250在西貢的山路快拐，無論是加速、制動和轉向，都是合理地柔順，駕駛者甚至不必改變自己的固有駕駛認知，來重新適應電動車的特性。而它行駛時傳送車廂內的噪音水平，則較傳統電油車為低。

▲ Burmester音響配合極佳的車廂隔音水平，能直接提升音響播放效果。

再看看車輛內櫳，廠方基本上就是將同廠GLA的錶板和控制台，以至前、後座椅都統統搬到EQA身上。這做法的最大好處，就是省卻設計和生產成本，令車輛能夠以非常合理的價格水平發售。說EQA 250值得一讚，正正在於它夠實際，不會譁眾取寵，卻完全滿足到日常需要。

▲ 就算不是以而地台下的雙層電池設計，亦沒有影響後座乘客的腳部空間。

▲ 雙天窗式設計，令本來已經不算狹窄的車廂變得更加開揚。

規格表

售價：$375,000起（以「一換一」優惠計算）

車型：5門5座位電動SUV

電池：66.5kWh鋰離子電池

最大馬力：190PS

峰值扭力：38.24kgm

驅動形式：前輪驅動，單速自排

懸掛：前麥花臣／後多連桿

制動：前／後~通風碟

車身長x闊x高：4,463 x 1,849 x 1,620mm

前/後輪軸距：2,729mm

車重：1,965kg

風阻系數：Cd0.28

輪胎：前／後~235/50R19

0-100km/h加速：8.9秒

極速：160km/h

最高續航力：426公里（WLTP）

混合耗電量：17.7kWh/100km

查詢：Zung Fu Co.（2895 7339）

作者：道仁