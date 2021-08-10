【大灣區】廣東正式發布金融「十四五」規劃　加快銀行保險市場聯通研徵信通保險通

廣東省人民政府上周正式發布《廣東省金融改革發展「十四五」規劃》。規劃提出，廣東要圍繞鞏固香港國際金融中心地位和支持澳門經濟適度多元發展的目標，加強體制機制和標準對接，促進粵港澳金融優勢互補，錯位發展。

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規劃提出，充分發揮廣東毗鄰港澳的優勢，着力推進粵港澳金融市場互聯互通，構建多層次、廣覆蓋、深融合的跨境金融聯通體系，提升國際化的金融市場功能。規劃顯示，廣東將支持大灣區內交易所加強合作，優化完善「深港通」、「債券通」等金融市場互聯互通安排，適時研究擴展至「南向通」。支持深圳證券交易所設立大灣區債券平台，吸引符合條件的港澳金融機構和非金融企業發行債券。支持大灣區內地主體到香港、澳門發行債券籌資。推動廣州期貨交易所上市大灣區內現貨交易量大的大宗商品期貨交易品種，並加強與香港、澳門市場的聯動。



推動「徵信通」 探索「保險通」



加快銀行保險市場聯通方面，規劃提出推動「徵信通」，在大灣區內地城市全面推行港澳居民信用報告自主查詢服務，支持大灣區內地徵信服務機構與香港、澳門徵信服務機構，按照「商業自願」的原則開展業務合作，通過協議安排為大灣區內企業和個人提供可互查、互認的徵信服務。



此外，拓展跨境移動支付在公共交通、醫療衛生、公用事業繳費、校企園區等領域的跨境應用，推進大灣區移動支付無障礙合作區建設。加強數字貨幣跨境支付應用創新。

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探索「保險通」方面，規劃稱支持大灣區內保險機構合作開發跨境醫療、人壽保險和航運保險等產品，以及為客戶提供便利化承保、查勘、理賠服務，探索「等效先認」和「一張保單保三地」，推動設立港澳保險售後服務中心並逐步擴大所涵蓋的產品類型。

責任編輯：鄭樂怡

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