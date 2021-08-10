【理財調查】疫情下8成人花更多時間理財　港投資者冀獲11.4%年均回報創新高

疫情禍延全球，不少投資者在過去一年都選擇審慎投資。施羅德近日發表「2021年環球投資者研究」，調查本港投資者在疫情下作出的投資行為，發現近8成受訪者因為疫情影響，開始花更多時間思考自己的財務狀況及重組個人財務，而本港投資者今年更希望預期未來5年年均回報能達11.4%。

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投資者積極儲蓄規劃退休

研究涵蓋全球32個地區超過23,000名投資者，其中包括500名香港投資者。報告指，本港受訪者自疫情以來，花費更多時間審視自己的財務健康和儲蓄情況，並重新規劃個人理財。現時本港已經放寬防疫措施，但仍有不少人對未來憂慮，有近5成受訪者傾向將資金儲起，只有3成人願意將更多資金投資高風險產品，反映投資者轉趨保守。

受訪投資者更注重儲蓄的趨勢在退休計劃上體現得更加明顯，72%未退休人士因疫情而希望未來能將更多資金用於退休儲蓄，做好退休規劃。

科技股受投資者關注

研究亦發現香港投資者對回報預期愈來愈進取，受訪者在疫情下仍預期年均回報達11.4%，比上年的10.3%高出1.1%，創歷年高位。

此外互聯網及科技公司、電動汽車及相關行業、生物科技及相關醫藥行業，這三個股票及基金板塊近年均吸納眾多投資者，受訪者中分別有60%、47%及45%投資者表示有留意，顯示香港投資者願意投資新行業，發掘新機遇。

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責任編輯：嚴熹曼

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