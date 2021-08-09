▲ 【ESG】納斯達克上市公司新規定 董事局須符合性別多元化目標

近年愈來愈多女性入主企業高層，推動職場多元化及平等是全球企業的大趨勢，也是衡量企業在環境、社會和企業管治（ESG）表現的指標之一。據英國廣播公司（BBC）報道，美國證券交易所納斯達克（NASDAQ）上市的企業，將要符合具有約束力的多元化目標。

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上市公司須符合多元化目標

納斯達克是美國第二大證券交易所，蘋果（美：APPL）和Tesla（美：TSLA）等巨型科技企業均在此上市。納斯達克去年一項研究顯示，超過75%在該所上市的公司，沒有滿足多元化目標。納斯達克早前提出制定董事局多元化的提案，所有在納斯達克上市的公司，須至少有2名代表多元化的董事，包括一名女性，以及一名代表少數族裔或LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及其他性少數人士）人士，而未符合標準的企業，須向納斯達克提供解釋。此外，上市公司亦須申報其董事會的多元化統計數據。

美國證券交易委員會（SEC）上周五（8月6日）批准納斯達克的提案，美國證交會主席Gary Gensler表示，這些規定反映投資者要求提高上市公司領導層的透明度，支持披露董事會多元化的趨勢。

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納斯達克發言人指，很高興美國證券交易委員會已經批准加強披露董事會多元化的建議，期待與上市公司合作，實施這新上市規則，並為公司治理樹立新的標準。

責任編輯：李瑩

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