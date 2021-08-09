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【5000元消費券】配合消費券鼓勵消費　中銀香港加推信用卡10倍簽帳積分獎賞

個人增值 17:55 2021/08/09

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最近大家都講緊點樣用消費劵，中銀香港特別加碼推出「人人買得喜」獎賞活動，為不同類型消費族群，特選10倍積分獎賞及涵蓋食、買、玩商戶的精選折扣優惠，包括香港半島酒店、零售商衛訊及Esso油站等。

累積流動支付最高簽帳回贈5000元

凡於2021年8月31日或之前成功登記，並憑中銀信用卡進行零售簽帳，無論餐飲、購物或消遣，包括透過AlipayHK簽帳，均可享高達10倍積分獎賞（即高達4%回贈）。於2022年1月31日或之前，以中銀信用卡透過流動支付每月累積最高簽帳金額之首10名客戶，每名客戶可享5,000元現金回贈。

此外，客戶於推廣期內只需每月以Apple Pay透過中銀信用卡為手機八達通單筆增值滿400元，可享高達60元現金回贈。留意推廣設有登記名額限制，並只適用於登記期內（至8月31日），首15,000名成功登記之合資格客戶，額滿即止。連帶同期轉移實體八達通卡或將新八達通卡加入至指定流動設備的優惠，合共可享高達160元獎賞；另以中銀信用卡首次成功綁定AlipayHK，可享20元迎新獎賞，或以中銀Visa信用卡綁定WeChat Pay HK並登記消費券可享10元獎賞。

【宏利推疫苗獎賞　回贈基金認購費上限1萬元 ： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

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