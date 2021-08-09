【外滙前瞻】市場關注本周美國CPI數據　料美滙短期持平　支持位91.5

美國將於香港時間本周三公布衡量通脹情況的消費物價指數（CPI），市場現時估計7月數值為5.3%，略低於前一個月；核心CPI則料為4.3%，同樣是低過前一個月的表現。有市場分析指，若7月份的通脹數字真的如預期般低於6月，扭轉前數個月上升的情況，就可以印證聯儲局早前多次強調通脹只是短暫性之說，令其上調利率的迫切性降低。因此，此數據公布將會是本周的市場關注重點。

中銀香港個人數字金融產品部預期，本周美滙指數走向持平，短期支持位在91.5點，阻力位則在93.43點。

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美加邊境今天（9日）重開，接種疫苗人士可自由進出，標誌加拿大的經濟活動已大致回復正常。雖然Delta病毒在美國肆虐，但加拿大疫苗接種比率超過7成，市場料疫情於加拿大大規模爆發機會微。恒生投資服務研究團隊預期加元短期支持位在1.23美元，阻力位則在1.27美元。

另外，英倫銀行上周議息會議沒有為市場帶來驚喜。但隨着疫情改善，市場普遍預期英倫銀行會在明年8月加息，料其收緊貨幣政策的時間會較聯儲局早，加上當地疫情控制情況理想，有望為英鎊帶來支持。

責任編輯：鄭樂怡

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