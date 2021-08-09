【少年股神】5年級你做緊啲乜？　日本小學生炒股1年賺千萬！

奧運周日閉幕，香港人仍然為香港代表隊的驕人成績而鼓舞，甚至有指相關項目的興趣班接獲的查詢大增，可以看到家長對培養子女的着緊程度。不過若小朋友自小已對投資有興趣，作為父母你又會不會裁培他呢？日本有一位化名小春（Haru）的小學生，用1年時間，就在股票市場上賺到千萬日圓，他的父母是如何培養他？

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根據日本文青雜誌報道，小春目前12歲，已升讀私立中學1年級，他從小學5年級開始，以100萬日圓為本金（約7.1萬港元），開始投資股票。在小學畢業後已賺到1,000萬日圓（約71萬港元）！

小春對投資十分有興趣，鍾情股票投資甚至每天只睡4小時，5時已起床看股市。大家都好奇小春的父母到底是甚麼人呢？原來小春的爸爸是一位化妝品公司的員工，媽媽則在大型金融機構上班，爸爸會經常與兒子討論國際時事，像是舉辦奧運利弊、美國總統大選等議題，對於小春對投資的興趣，爸爸甚至出資本金讓小春親身體驗。

望建學校培養孩子獨立思考能力

作為父母，當然會擔心兒子太早賺得一大筆錢，未來或影響金錢觀，甚至性格等。不過幸運的是，小春並沒有覺得自己賺得大錢，他反有一個偉大夢想，就是在海外建立一間學校，因為小春認為教育十分重要，可以讓孩子培養獨立自主思考的能力。

為了達成這個夢想，他更有人生目標，未來希望可以去美國的加利福尼亞大學洛杉磯分校（UCLA）或麻省理工學院（MIT），汲取更多金融知識，幫助更多人。



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責任編輯：陳玉蓮

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