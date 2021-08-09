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【虛擬貨幣】機構投資者相繼籌劃Bitcoin ETF　透過ETF投資可降丟失風險

博客 13:10 2021/08/09

分享：

上周加密貨幣受市場消息影響走勢反覆，但整體有所回升。比特幣前周末反彈至4萬美元樓上，1日最高見42,500美元，此後周中有回吐，上周四最低見37,500美元，周五見40,800美元，整體比前周升2.5%；以太幣上周保持上升趨勢，上周五報2,827美元，整體比前周上升18%。

軟體升級刺激以太幣上漲

上周加密貨幣市場最大事件，應為於上周四進行、代號為「倫敦」的以太幣軟體升級。本次升級旨在緩解以太幣網路淤塞問題，同時因礦工獎勵減半降低發行量，增加其稀缺性。此次升級使得以太幣上漲超7%，並帶動市場整體上升，比特幣亦因此回升2.5%。

機構投資者在加密貨幣市場的布局仍在繼續。資管巨頭景順（Invesco）向美國證監會提交比特幣ETF申請，該ETF不會直接投資比特幣，而是通過期貨合約、抵押品、交易所交易產品及場外信託追蹤比特幣價格。總部位於法國巴黎的另類投資管理公司Melanion Capital推出的一隻追蹤比特幣走勢的ETF，符合歐盟相關監管規定並已獲得監管機構批准，該基金亦不會直接投資比特幣，而是投資一籃子與比特幣價格相關性達90%的股票。投資者亦可通過此類產品間接參與加密貨幣投資，可以在一定程度上避免私隱問題及丟失風險。

【再有加密貨幣買家被劫，投資者應選正規投資渠道：按此

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報10100點，重返1萬點，一周升8.9%；ix比特幣指數報9872點，一周升2.2%；ix以太幣指數報24292點，一周升18.7%。周内以太幣受軟體升級利好，升幅更大，ix以太幣指數表現好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 10100 +8.9%（+826）
ix比特幣指數 9872 +2.2%（+208）
ix以太幣指數 24292 +18.7%（+3835）
*截至2021年8月6日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

 

撰文 : 鄭雨果 得利通（數字科技研究）數字資產研究員

欄名 : 得利數字

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