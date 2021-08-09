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【5000元消費券】消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替

精明消費 13:45 2021/08/09

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不少市民已收到首期電子消費券，消委會指，截至上周五（6日）共收到102宗有關電子消費券的投訴，涉及商戶優惠、電子支付平台技術及未能交易等問題。當中有投訴指有百貨公司不願退款，僅以公司現金券代替。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，留意用消費券交易退款時，商戶應將款項退回消費券戶口。

【用消費券優惠未必最抵？8招提防消費券陷阱：按此

消委會：退款須退回消費券戶口

消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目中表示，消委會截至上周五（6日），收到102宗與電子消費券相關的投訴，49宗與電子支付平台的技術及客戶服務相關，有84宗涉及優惠、禮券及未能交易等投訴。

【消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定：按此

黃鳳嫺指，有投訴人到百貨公司用消費券購物時，未能享有公司列出的優惠，故申請退款，惟百貨公司拒絕將款項退回消費券戶口，只提供公司現金券代替。她表示有關做法並不合理，消委會將跟進個案。

她提醒消費者，消費券不設最低消費，留意用消費券交易退款時，商戶應將款項退回消費券戶口。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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