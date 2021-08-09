  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%

藍籌股 14:50 2021/08/09

分享：

港股已踏入業績期，多間上市公司陸續公布業績，「收息一族」最關心的莫過於是最新的派息表現，而有4隻公用股都在7月底至8月初宣布派息，就讓本網為大家比較一下其今年度的中期派息表現。

■4隻最新宣布派息公用股比較■

    點擊圖片放大
    +2

若比較去年同期的表現，信義能源 （03868） 、電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 今年的中期派息都有所增長，增幅最大的為信義能源，今年中期宣派股息每股7.4仙，上年同期僅6仙，增幅達23%，而其中期業績表現理想，純利按年增長42%至6.2億元。

至於電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 中期派息增幅與去年同期相比，分別為1.3%及1.5%。雖然增幅看似不大，但是電能過去4年來首次提升派息，而且股息率是4隻公用股中最高，達5.72%。長江基建的股息率亦有逾5%，達5.2%，對投資者而言是一個吸引的水平。

中電的中期派息與去年同期相同，仍維持在每股0.63元，其中期純利按年減少23%至46億元，主要是受到澳洲業務減值虧損拖累。雖然盈利下跌，但仍保持穩定的派息，股息率有4%。雖然今年是公司成立120周年，但管理層就已表明不會因此而發放特別息。

【投資電訊股　想收息兼博前景　鄧聲興有呢2隻建議：按此

比較完4隻公用股的派息表現後，相信大家都會發現公用股的派息較為穩定，大部分都有增加派息，即使業績表現欠佳，仍維持派息金額不變。至於應否買入以上股票收息，就要視乎大家的取態，謹記除了派息表現之外，仍要留意其最新及往後業務表現，業務能持續穩定發展，才能確保能繼續派息。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【銀色債券2021】銀債認購額達678億元　最多獲派14手
2021/08/06
【銀色債券2021】銀債認購額達678億元　最多獲派14手
【銀色債券2021】銀債今午2時截止認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包
2021/07/30
【銀色債券2021】銀債今午2時截止認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包
【銀色債券2021】銀債明日截止認購　有閒資可重注　專家籲認購40手
2021/07/29
【銀色債券2021】銀債明日截止認購　有閒資可重注　專家籲認購40手
【收息藍籌股】大市調整後有危就有機？！　盤點可趁低吸納收息藍籌股之選
2021/07/29
【收息藍籌股】大市調整後有危就有機？！　盤點可趁低吸納收息藍籌股之選
【收息藍籌股】港股波動仲守得住！　11隻有升有息藍籌股
2021/07/22
【收息藍籌股】港股波動仲守得住！　11隻有升有息藍籌股
港股 股票 收息股 派息 純利 中電 電能實業（00006） 公用股

下一篇文章

【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘