【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%

港股已踏入業績期，多間上市公司陸續公布業績，「收息一族」最關心的莫過於是最新的派息表現，而有4隻公用股都在7月底至8月初宣布派息，就讓本網為大家比較一下其今年度的中期派息表現。

■4隻最新宣布派息公用股比較■

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若比較去年同期的表現，信義能源 （03868） 、電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 今年的中期派息都有所增長，增幅最大的為信義能源，今年中期宣派股息每股7.4仙，上年同期僅6仙，增幅達23%，而其中期業績表現理想，純利按年增長42%至6.2億元。

至於電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 中期派息增幅與去年同期相比，分別為1.3%及1.5%。雖然增幅看似不大，但是電能過去4年來首次提升派息，而且股息率是4隻公用股中最高，達5.72%。長江基建的股息率亦有逾5%，達5.2%，對投資者而言是一個吸引的水平。

中電的中期派息與去年同期相同，仍維持在每股0.63元，其中期純利按年減少23%至46億元，主要是受到澳洲業務減值虧損拖累。雖然盈利下跌，但仍保持穩定的派息，股息率有4%。雖然今年是公司成立120周年，但管理層就已表明不會因此而發放特別息。

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比較完4隻公用股的派息表現後，相信大家都會發現公用股的派息較為穩定，大部分都有增加派息，即使業績表現欠佳，仍維持派息金額不變。至於應否買入以上股票收息，就要視乎大家的取態，謹記除了派息表現之外，仍要留意其最新及往後業務表現，業務能持續穩定發展，才能確保能繼續派息。

責任編輯：鄭樂怡

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