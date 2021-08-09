  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定

精明消費 12:35 2021/08/09

分享：

政府已於8月1日起發放第一期電子消費券，不少市民使用消費券購買心頭好或出外用膳。不過，有部分消費券交易出現爭議，包括商戶增設最低消費要求，以及設有額外收費，方容計消費者使用消費券付款。財政司司長陳茂波發網誌提醒市民，使用消費券時要精明消費，重申使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，有關商戶或違反規定，將由儲值支付工具營運商或消委會跟進。

【網民出盡奇招套現消費券 政府提醒或涉合謀詐騙：按此

陳茂波：不設最低消費、額外收費

財政司司長陳茂波發網誌指，發放第一期電子消費券後，樂見市面呈現久違的熱鬧氣氛。他指，不少商店職員向他表示人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部分消費者明顯「疏爽」，商戶的生意也有所提升。

不過，與此同時，消委會也留意到，在過去一周，有小量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，包括商戶增設最低消費要求、設有額外收費等，方容許消費者使用消費券付款。陳茂波重申，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費。如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。

【網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例：按此

他提醒，市民在任何時候應做精明的消費者，面對商戶的不同優惠時要留意相關條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單。消費券計劃將於8月14日截止登記，即本周六就截止，還未登記的市民記得盡快登記。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）
2021/08/05
【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）
【5000元消費券】Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券
2021/08/05
【5000元消費券】Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
2021/08/05
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
【5000元消費券】用指定支付工具領消費券　免費換$400海港城購物優惠券
2021/08/05
【5000元消費券】用指定支付工具領消費券　免費換$400海港城購物優惠券

你可能感興趣

【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）
16:55 2021/08/05
【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）
【5000元消費券】Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券
14:22 2021/08/05
【5000元消費券】Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
16:25 2021/08/05
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意

最新專欄文章 更多

【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
今日
【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
【消費優惠】預備開學！　海港城展銷集多款返學童鞋低至120元一對
今日
【消費優惠】預備開學！　海港城展銷集多款返學童鞋低至120元一對
【好去處】大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景　重現往昔獨特本土情懷
2021/08/08
【好去處】大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景　重現往昔獨特本土情懷
【中秋節2021】早買更着數　低至7折！　精選中秋月餅早鳥優惠
2021/08/07
【中秋節2021】早買更着數　低至7折！　精選中秋月餅早鳥優惠
【好去處】玩盡荃灣馬灣　探索海洋體驗館兼參加森林大冒險
2021/08/07
【好去處】玩盡荃灣馬灣　探索海洋體驗館兼參加森林大冒險
社會福利 著數優惠 電子消費券 消委會 陳茂波 財政司

下一篇文章

【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一
【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月6日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月6日）
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月6日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月6日）