【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定

政府已於8月1日起發放 第一期電子消費券，不少市民使用消費券購買心頭好或出外用膳。不過，有部分消費券交易出現爭議，包括商戶增設最低消費要求，以及設有額外收費，方容計消費者使用消費券付款。財政司司長陳茂波發網誌提醒市民，使用消費券時要精明消費，重申使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，有關商戶或違反規定，將由儲值支付工具營運商或消委會跟進。

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陳茂波：不設最低消費、額外收費

財政司司長陳茂波發網誌指，發放第一期電子消費券後，樂見市面呈現久違的熱鬧氣氛。他指，不少商店職員向他表示人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部分消費者明顯「疏爽」，商戶的生意也有所提升。

不過，與此同時，消委會也留意到，在過去一周，有小量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，包括商戶增設最低消費要求、設有額外收費等，方容許消費者使用消費券付款。陳茂波重申，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費。如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。

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他提醒，市民在任何時候應做精明的消費者，面對商戶的不同優惠時要留意相關條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單。消費券計劃將於8月14日截止登記，即本周六就截止，還未登記的市民記得盡快登記。

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責任編輯：李瑩

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