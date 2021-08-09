【理財教育】趁暑假教孩子善用八達通　有呢幾招！

暑假向來都是家長與子女的親子時光，相信不少家長都會在暑假期間帶小朋友四圍Shopping玩樂，以往一般都是使用現金，不過時代轉變，使用電子貨幣變得相當普遍，尤其是現時不少小朋友擁有自己的八達通。八達通除了用作乘塔交通工具外，更可以用作購物，對於可能對金錢觀念未有概念的小朋友而言，這張「魔法卡」實在讓他們愛不釋手，因為只要「嘟一嘟」，想買甚麼都可以！

一卡在手實在是非常方便，不過家長在教導子女有關金錢觀念可能就更難。因為小朋友沒有現金過手，容易讓他們對錢沒有多少的概念，即使花了很多金錢，亦不會有太大的感受。所以，家長可以趁暑假這個親子教育的好時機，教導小朋友更多金錢觀念，例如在使用八達通過程中，講解給小朋友知道，使用電子貨幣其實真正使用金錢相同；家長為小朋友增值八達通時，可以與他們一同增值等，讓他們認知八達通並不是一張「魔法卡」，而是代替現金付款，但實際上仍是需要將現金增值到卡內。



在電子貨幣盛行年代，家長要及早日向子女灌輸正確的金錢及消費觀，避免小朋友在消費過程中不去認真思考為何要買一樣東西，「嘟一嘟」就付款，造成過度消費。家長可參考以下建議，教導子女必須懂得節制使用八達通的同時，也可以學會基本的金錢管理知識和技巧。

家長可以簡單解釋八達通用途，在小朋友還小的時候，限制他們使用八達通的用途，例如只可用作乘搭交通工具。

為子女增值時，盡量使用現金，不要以自動增值方式，免得他們以為錢一用完便會自動有錢。

平日增值時，亦可以請他們以現金向店員增值，讓他們親眼見到八達通是要用錢增值才可以使用。

平日增值時，可以建議他們記下八達通的餘額，像記下自己銀包有多少錢一樣。

鼓勵子女簡單記帳，例如今天花了多少車乘車，讓他們知道八達通剩餘價值的變化。

責任編輯：陳玉蓮

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