【醫療保險】單靠公司醫保或保障不足　比較醫保性價比要睇呢5項

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【虛擬貨幣】機構投資者相繼籌劃Bitcoin ETF 透過ETF投資可降丟失風險
健康的身體可以讓你有能力追求夢想，若一旦患病需要治療，個人財務將受影響。而保險產品則可以助你管理這些方面的風險，減輕財政壓力，保障將來。
然而根據投委會早前對1,000名香港成年人進行的調查，只有47%受訪者有購買個人醫療保險，而在無持有個人醫保的受訪者當中，有26%表示因為產品複雜，不懂得如何作出選擇，而有21%是因為沒有考慮過自己對醫保的需求。
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勿單靠公司醫療保險
在年輕、健康狀況良好時投保，保費較低，亦可以及早啟動安全網保障自己。部分在職人士選擇只倚賴就職公司提供的團體醫療保險服務以節省個人保險支出，但要清楚了解團體保險的範圍是否符合自己的需要。
沒有個人的醫保，若自己需要的醫療開支項目並非團體保障範圍，及轉工期間的潛在醫療開支，就要自費處理，隨時得不償失。
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貨比三家詳研醫保性價比
要選擇適合自己的醫保，首先應考慮自己的保障需要，參考數家保險公司的建議書及產品銷售資料作出比較。主要比較的項目包括：
找到適合的醫保產品，投保前亦要向保險顧問清楚了解保單條文及保障範圍，並如實申報病歷。
撰文： 投資者及理財教育委員會 傳訊及教育資源
撰文 : 投委會
欄名 : 投資理財手記