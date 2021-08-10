【消費優惠】J.CO買焙茶系列飲品第2杯半價　IKEA瑞典肉丸買5粒送5粒

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. J.CO Donuts & Coffee：買焙茶系列飲品第2杯半價

由即日至8月20日，於全綫J.CO Donuts & Coffee分店，買任何一杯焙茶系列飲品，可享第二杯半價優惠。此優惠只適用於同款及同大小的J.CO焙茶系列，不可與其他優惠同時使用。

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分店一覽：

灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖

旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖

中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖

2. IKEA：瑞典肉丸買5粒送5粒

為答謝各位香港運動員努力在奧運中取得佳績，由今日起至8月12日，只要到IKEA美食站買5粒瑞典肉丸，都會額外送多5粒，一齊「十卜」香港運動員。

分店一覽

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3. 惠康：MÖVENPICK家庭裝雪糕$120/2盒

由即日起至8月12日，惠康超級市場推出MÖVENPICK家庭裝雪糕（450-500毫升）優惠，2盒只需120元，平均每盒60元。

此優惠適用於Market Place by Jasons手機應用程式。數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

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撰文：hket小編

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