  • 28°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 11:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】BreadTalk醒晨麵包套餐　$12早餐有着落

精明消費 10:30 2021/08/10

分享：

BreadTalk推出醒晨麵包配道地綠茶，指定麵包＋盒裝道地綠茶只需12元，麵包款式包括百分百香腸、吞拿魚麵包、葡萄總動員、芝士條，任你自由配搭！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】8月壽星　珍煮丹享買一送一
今日
【消費優惠】8月壽星　珍煮丹享買一送一
【海洋公園】水上樂園下月21日開幕　今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結）
2021/08/09
【海洋公園】水上樂園下月21日開幕　今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結）
【5000元消費券】消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替
2021/08/09
【5000元消費券】消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替
【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定
2021/08/09
【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定
【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
2021/08/09
【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 麵包

下一篇文章

【消費優惠】8月壽星　珍煮丹享買一送一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！
【海洋公園】水上樂園下月21日開幕　今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結）
【海洋公園】水上樂園下月21日開幕　今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結）
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【5000元消費券】消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替
【5000元消費券】消委會接102宗投訴　有百貨公司拒退款　只提供現金券代替
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）