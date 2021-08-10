【消費優惠】BreadTalk醒晨麵包套餐 $12早餐有着落 精明消費 10:30 2021/08/10 分享： BreadTalk推出醒晨麵包配道地綠茶，指定麵包＋盒裝道地綠茶只需12元，麵包款式包括百分百香腸、吞拿魚麵包、葡萄總動員、芝士條，任你自由配搭！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】8月壽星 珍煮丹享買一送一 今日 【消費優惠】8月壽星 珍煮丹享買一送一 【海洋公園】水上樂園下月21日開幕 今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結） 2021/08/09 【海洋公園】水上樂園下月21日開幕 今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結） 【5000元消費券】消委會接102宗投訴 有百貨公司拒退款 只提供現金券代替 2021/08/09 【5000元消費券】消委會接102宗投訴 有百貨公司拒退款 只提供現金券代替 【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定 2021/08/09 【5000元消費券】消費券設最低消費、額外收費？陳茂波：做法違反規定 【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程 8月11日Action！ 2021/08/09 【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程 8月11日Action！ 著數優惠 魚 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 麵包 魚