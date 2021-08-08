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【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障

保險 19:00 2021/08/08

分享：

現年37歲的張小姐，經保險中介推薦購買一份有儲蓄成分的自願醫療保險。保費價格較高，但10年後就毋須供款，並可擁有終身保障及終身扣稅的功能，想知道是否值得購買。

【保費相若 為何高端醫保更勝大房住院險？：按此

醫保保費隨年齡增長加快

在現時的市場上，實際上是沒有儲蓄成分的自願醫療保險。而根據張小姐的描述，保險中介是使用一份儲蓄保險附加自願醫保，待10年供款後，再使用這張儲蓄保單去繳交醫療保單的保費。

在年輕的時候，醫保保費增長是比較慢的，但隨着年齡增長，增長速度會愈來愈快。根據「按目的劃分的個人消費分類」分析消費物價指數，10年醫療通漲平均每年約3.4%，這個因素會使未來的保費增長更顯著。同時，儲蓄保的預設金額是由保險中介所定立，並非精算師預計，也沒有保險公司作保證。而且儲蓄計劃有部分的收益是預期的，即每年回報會有一定浮動性，回報愈高的產品，浮動性也愈高。所以對於儲蓄保可供醫療保險使用多少年期，也可能存有偏差。

在儲蓄保剛剛供款完畢，現金價值──即保單的總價值，一般只是接近或剛剛回本。在這個時候立即對儲蓄保作出提款，並繳付醫保保費，實際是在慢慢小量地退出本金，而前期退保會有一定的成本，對未來的回報也有所折扣。若張小姐只是為了可以提早免供保費，這並不是一個很好的方案。

儲蓄保為醫保保費作儲備

用儲蓄保為未來醫保保費作儲備是一個非常好的退休方案。在退休後，我們的收入減少，甚至停止。我們在年輕的時候提早計劃這樣的方案，雖然無法百分百保證儲蓄保能終身為醫保提供資金，但這等於為醫保做多一個保障，同時利用長期回報較高的儲蓄保（年化回報6%至7%，股票成分較高），在財富積累期快速成長，也減低前期的供款量，並利用近年儲蓄保的新功能，在退休前回報較優的年份鎖定利息回報。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

 

（節錄）

【原文：儲蓄附加醫保 保障未來退休（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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撰文 : 陳韻詩 中原金融高級副總裁（AFP®財務策劃師資格認證）

欄名 : 保險百科

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