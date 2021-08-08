【好去處】大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景　重現往昔獨特本土情懷

大館最新展覽《街角巧現》，將往昔的中上環風景放置大眾眼前，讓人重新領會親切獨特的本土情懷。展覽由即日至10月3日舉行，邀請街頭觀察員和藝術家遊走中上環附近的社區，記錄人們的生活軌迹，並透過他們對生活空間的創意運用來呈現複雜的城市面貌。是次展覽引用了一門日本城市觀察學說「考現學」作為研究方法，揭示空間、人、事、物之間的連結。



展覽展示4個有趣的社區故事之外，亦邀來7名香港藝術家張靜瑜、蔡世豪、何兆南、鄺展維、梁御東、鄧啟耀及Nerve以研究團隊的發現為靈感，藉新作對該區的環境作出創意回應。展覽亦邀請觀眾對其生活空間進行探索，嘗試將觀察結果與藝術融合起來，令自己和他人都可以與社區建立更深刻的聯繫。

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展覽設親子工作坊

展覽期間將舉辦一系列工作坊歡迎親子參與，以展覽內之觀察方法及分享作引子，帶領訪客以不同視角細看日常生活方式，啟發重新想像空間的可能性。



1. 「玩轉空間」



探索在香港的方寸之地，塑造玩樂空間的可能性。工作坊將透過特別設計的套裝，激發小朋友對空間重新想像，創造出屬於自己的小天地。完成工作坊更可把成品帶走，繼續玩轉空間。



日期：8月7日、8及22日

時間：上午11時至下午1時及下午3時至5時

地點：大館15座地下二層E倉低層；大館09座中央裁判司署地下一號法庭

費用：120元（每節活動），親子門票（一位大人陪同一位小孩）

2. 「考現日常」



以展覽《街角巧現》的考現學為靈感，帶領各位小觀察員和家長，透過有趣的練習探索大館建築群，並記錄所見所聞。工作坊所用的觀察紀錄套裝，並可應用於社區和家中，繼續發掘日常生活中的細節，以好奇心重新發現眼前事物的趣味和價值。



日期：8月15日及21日

時間：上午11時至下午12時30分、下午2時至3時30分及下午4時至5時30分

地點：大館09座中央裁判司署地下一號法庭

費用：80元（每節活動），親子門票（一位大人陪同一位小孩）

《街角巧現》展覽參觀詳情 日期：即日至10月3日

地點：大館01座複式展室舉行

時間：每天上午11時至下午8時開放，免費入場。

備註：大館於每天上午8時至晚上11時開放。

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作者：王嵐

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：大館《街角巧現》走訪中上環大街小巷 重現往昔本土人文風景（收費文章）】

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