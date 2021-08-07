【中秋節2021】早買更着數　低至7折！　精選中秋月餅早鳥優惠

雖然離中秋還有一個半月，但不少食店已推出月餅早鳥優惠，提早預訂可享折扣，以下精選月餅，有的更低至7折，果然是早買最着數。

■精選早鳥優惠月餅一覽■

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Green Common純素奶黃月餅（原價$308／6個，8月29日前$268）

月餅在香港製造，更選用獲獎品牌Miyoko's純素牛油製造，不會感油膩。月餅的金黃香軟餅皮，包裹混以植物奶、龍舌蘭花蜜、亞麻籽粉等植物性健康食材的純素奶黃餡，每一口皆細膩幼滑，甜而不膩。純素口味較傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量均較低。



Starbucks星巴克月餅禮盒（原價$299／6個，8月17日前$269）

3層的月餅禮盒以湛藍為主調，並以閃爍星空圖案襯托品牌經典美人魚標誌。共3款口味，包括流心焦糖咖啡月餅，以特濃咖啡製成餅皮，並注入流心焦糖餡，濃郁咖啡與流心焦糖的香甜互相交織；另一款宇治抹茶紅豆月餅，採用日本京都宇治抹茶餅皮配甘甜紅豆餡料，入口會感受到濃郁的茶香；第三款是呍呢嗱奶黃月餅，將中式奶黃餡料糅合西式呍呢嗱籽。

8度海逸酒店鮮芒果流心奶黃月餅（原價$338／6個，9月17日前$268）

8度海逸酒店去年推出這款以菲律賓呂宋芒製作流心餡料月餅，大受歡迎。酒店今年更改良月餅配方，令月餅切開時餡料溢出不會過快，咬下時半溶芒果奶黃內餡會從唇齒間流出，濃香幼滑，為味蕾帶來最佳享受。

皇玥低糖醇香雙輝月餅（原價$398／8個，8月31日前$358）

皇玥推出全新的低糖系列，口味包括奶黃、芝麻、綠茶及烏龍茶，採用麥芽糖醇代替白糖，減低糖份的同時，將餡料及餅皮的配方比例大幅調整，做到健康、滋味兩兼顧。每盒月餅共有兩款口味，筆者推介綠茶及烏龍，入口茶味清香，口感軟滑。

SENSES珍藏版奶黃月餅禮盒-星夜（原價$338／6個，8月31日前$288）

結合梵高經典名畫與香港著名景色作設計，盒上有尖沙咀海旁迷人景色，配上梵高筆下的《星夜》意境，把經典名作注入本地元素。禮盒內有香濃、口感豐富的奶黃月餅外，還送上以梵高畫作為題的別注版卡牌，配合附設的3D眼鏡，使卡牌圖案更立體，透過視覺效果進入畫作意境，增添互動趣味，有得食又有得玩。

帝港酒店集團七星伴月禮盒（原價$698／8個，8月31日前$482）

帝港酒店集團旗下4間酒店：帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店推出這款矜貴月餅。圓形的禮盒仿如中秋的明月一樣，象徵與摰愛親友團團圓圓。置於盒子中央的明月為雙黃白蓮蓉，伴以七星月餅，包括迷你陳皮豆沙月餅、迷你流心奶黃月餅、迷你日式抹茶奶黃月餅及迷你純素白蓮蓉月餅。

恆香蛋黃蓮蓉酥皮月餅（原價$198／5個，8月22日前$138）

恆香老餅家今年新推出的蛋黃蓮蓉酥皮月餅，沿用製作老婆餅的技術，伴以上等蓮蓉及蛋黃餡料，入口酥香濃郁，飽滿油潤。限量長條形包裝禮盒，呈現光亮團圓月相，配以玉兔及瑞雲，加添中秋節慶之美。

國金軒精品四藝迷你月餅（原價$498／8個，8月7日前$368）

國金軒今年推出集合4款口味的迷你月餅，包括古早味鳳梨月餅、招牌金沙奶黃迷你月餅、獨創玫瑰醬洛神花奶黃月餅，以及黑芝麻蛋黃月餅。味道各不同，最適合一家人齊齊分享。

（節錄）

【原文：中秋月餅早鳥優惠 最平低至7折（收費文章）】

作者、責任編輯：招美寶

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