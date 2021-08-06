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【投考公務員】政府9月起展開新一輪招聘　CRE考試8月7日起接受報名

個人增值 18:02 2021/08/06

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【投考公務員】政府9月起展開新一輪招聘　CRE考試8月7日起接受報名

公務員事務局發言人表示，政府將於9月展開新一輪招聘，而綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試暫定於10月2日及9日，或如有需要於10月內的其他日期在香港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可由明日（7日）起報名參加。

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下月起展開新一輪招聘

公務員事務局公布，政府將於9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，招聘詳情將於9月另作公布。

有意應徵上述職位、以及學位或專業程度公務員職位的人士，除非持有香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試的同等成績，否則須具備有效的綜合招聘考試的指定成績，方符合相關的入職條件。此外，政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》知識，申請人在《基本法》測試的成績會佔其整體表現評分的一個適當比重。

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8月7日起可報考CRE

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2021/22學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及《基本法》測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷或《基本法》試卷。

有意參加考試的人士可由8月7日至20日期間，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法》測試申請書（CSB31（7/2021））報考，申請人必須於8月20日下午5時前（香港時間）遞交申請書。

 

責任編輯：李瑩

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