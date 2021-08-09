【人民幣定存】信銀國際中長存期年息具優勢　滙豐7日年息再加至10.5厘

多間銀行推出的人民幣定期存都有優厚利息，是保守投資工具之一。近期人民幣滙率下跌，可以趁低吸納，不少銀行均有推出7日、1個月、3個月、半年及1年的人民幣定存優惠，其中7日定存年息最高更可達10厘！下面比較信銀國際、滙豐、南商、星展、中銀香港和富邦6間銀行，一覽人民幣定存年息，不同存期睇吓邊個可以配合到個人需要！

【1年人幣定存存息比拼 存50萬享1.4萬人幣息：按此】

■信銀國際人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

■滙豐人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

■南商人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

■星展人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

■中銀香港人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +2

■富邦人民幣定存比較■

▼ 點擊圖片放大 +2

【15間銀行年息逾2厘 半年定存最高2.65厘：按此】

比較各銀行不同存期，7日人民幣定存年息，以信銀國際、南商、滙豐及星展年息最高，均有10厘或以上，其中信銀國際和滙豐起存額只需1萬人民幣，滙豐指定客戶年息更可高達10.5厘！不過大部分提供7日定存優惠的銀行皆有附加條件，例如信銀國際需以手機應用程式開立戶口，南商則只適用於指定「南商理財」客戶。

1個月定存以富邦4.88厘最高，但起存額為10萬，另外滙豐和中銀香港的年息最高同為3.5厘，且起存額只需1萬。

至於3個月、半年及1年定存便以信銀國際最高息，分別是2.50厘、2.55厘及2.65厘，所有年期起存額皆為1萬元。無論短、中、長存期，信銀國際均是6間銀行中提供最高年息及最低起存額，但需以新資金及用手機應用程式或網上理財開戶，且優惠期至9月30日，切勿錯過！

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】