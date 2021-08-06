華為P50系列旗艦手機 缺5G網絡支援仍有賣點嗎

中國內地華為曾經是全球出貨量第一的手機廠商，但在美國強力打壓之下，華為的手機業務一下子由天堂跌落地獄，現在連全球五強也輪不到。不過，華為還有中國內地市場支持，讓公司能够掙扎求存。華為上周五便公佈了一部遲來的旗艦手機P50系列，但卻因政治因素不能支援5G網絡，相信一眾華為的支持者內心很難受。

內地半導體仍受制 礙手機產業

這也反映了儘管華為有國家的強大的支持，但在半導體方面仍然受制他人。更有趣的是，今次華為P50除了會利用自家的麒麟處理器外，還會有一部分產品採用沒有5G接收功能的驍龍888處理器。這也算是P50系列的一大賣點吧。

對薑餅人來說，近年的華為手機夥拍Leica的確提升了手機攝影的水平。薑餅人曾使用過Mate 40 Pro的攝影功能，說實在的確比三星和蘋果為佳，特別是在對焦和快門反應上。

P50失去5G網絡支援 賣點在夥Leica合作鏡頭

當然，手機不能支援Google作業系統，在使用上實在非常不便。因此，儘管今次華為P50失去5G網絡支援，但其最大的賣點仍然是與Leica合作的攝影鏡頭。

根據薑餅人玩手機多年經驗，今次P50系列的手機鏡頭，相信是歷來旗艦手機中所佔機背面積最闊的一個型號。你看看那兩個像五毫或一圓硬幣的鏡頭已佔了機背的六份一，還要加上金色邊框，的確是近年比較搶眼的設計。

當然大鏡頭不等於拍照好，今次華為的P50和P50 Pro分別採用了三鏡頭和四鏡頭的組合，當中兩者的主鏡頭均為5000萬像素配1.8光圈，但Pro版本則支援光學防手震。

P50 Pro更搭配了華為手機久違了的黑白單色鏡頭（4000萬像素配1.6光圈），1300萬像素的超廣角鏡頭及6400萬像素的長焦鏡頭。今次的鏡頭組合可支援3.5倍光學變焦及100位數碼變焦。雖則如此，但變焦對手機來說還是不要太寄予厚望了。

手機相機評測 P50 Pro擊敗小米Mi 11 Ultra

根據手機相機評測機構DXOMARK的評測，P50 Pro取得144分，以一分之差擊敗了小米Mi 11 Ultra。 根據評測報告，P50 Pro拍出出色的靜止圖像質量，在照片類別中取得 149 分，創下了最新的最高分記錄。在我們的測試中，P50 Pro 的結果在幾乎所有照片測試分項中都是迄今最好的，或是最好之一。

P50 Pro的黑白鏡頭是薑餅人最感興趣的配置，自P20 Pro以來便消失於華為手機，採用了主攝級別的傳感器規格。用戶只要在相機界面中選擇黑白藝術選項即可拍攝黑白照片，並可以多個鏡頭焦段都可以使用這一模式進行拍攝。雖然大家未必是攝影大師，但用單色鏡頭拍攝一下今時今刻，也能表達一點看法吧。

沒有Google應用的手機 能吸引用家嗎

不過，對香港用戶來說，這部機的拍攝鏡頭多優秀，也未必能在市場引起廣泛關注，無他的，沒有Google 應用的手機，已經不能稱為及格的智能手機，這也是近代華為旗艦機都沒有大肆宣傳的原因之一吧。

現在使用華為的手機，必定是忠誠的花粉。即使有方法破解，但Google 大人也會有方法再封鎖，大家在入手時務必要考慮這一點。