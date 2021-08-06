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CHANEL J12以外的男裝腕錶之選　新作採用陶瓷錶殼靈感源自最強超跑

博客 12:38 2021/08/06

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要數CHANEL的經典，時裝類別有tweed jacket、手袋系列有2.55、腕錶亦有J12，當中似乎只有中性的J12可讓普遍男士們有機會一親品牌香澤。為了安撫男士們的心靈，品牌於2016年決定打正旗號推出男士們專屬腕錶MONSIEUR，「MONSIEUR」正是法文「先生」的意思，讓男士們終可名正言順擁有一枚CHANEL男裝錶了。

MONSIEUR Superleggera的錶面設計彷如汽車的儀表板，12時位置有紅色「Superleggera」字樣，配備瞬跳小時顯示及240度逆跳分針和中置小秒針盤。（$321,000）（品牌提供）

大家是否仍記得「Superleggera」這個字？它源於意大利的最強超跑，解作「極輕」，代表著充滿陽剛味道的極速運動，2005年首次在J12系列中出現，於是J12 Superleggera沿襲了意大利賽車採納超輕盈材質的突破創舉，並洋溢對賽車活動的熱愛。

42毫米直徑的啞黑色耐磨陶瓷錶殼，配以黑色尼龍錶帶，背部綴以紅色小牛皮。（品牌提供）

全新的MONSIEUR Superleggera也不例外，42毫米直徑的啞黑色耐磨陶瓷錶殼加上啞黑色扭索紋錶盤都極致強悍，而靈感源自賽車的速度計、瞬間跳時、240度逆跳分針和中置小秒針盤，都凸顯可靠的技術功能。

相當優雅貴氣的MONSIEUR Diamond Edition，大明火琺瑯錶盤，放有大型的瞬間跳時顯示及偏心式240度逆跳分針副錶盤，效果簡潔而平衡，採用18K白金錶殼，錶耳及錶圈鑲嵌68顆長階梯形切割鑽石，重約3卡。（$1,189,000）（品牌提供）

而對於鍾情優雅奢華的男士，MONSIEUR有另一款錶圈鑲石的Diamond Edition供選擇，看似簡約的錶盤其實加入了複雜的瞬跳小時顯示及240度逆跳分針副錶盤，可以滿足男士對外表及機械功能的需求。

5年前Chanel推出首枚自家製手上鏈機芯Calibre 1，有著獨特的跳時配飛返分鐘顯示，叫人眼前一亮。今年的Caliber 3手上鏈機芯再下一城，造成黑色鏤空效果，並置入到BOY-FRIEND Skeleton X-Ray腕錶內，配上黑色鱷魚皮錶帶，男女皆宜。（$634,100）（品牌提供）

男士們也可留意全新的BOY-FRIEND X-Ray鏤空腕錶，尺寸為37 x 28.6 x 8.4毫米，男女同樣合戴，藍寶石水晶錶殼及錶圈，鑲嵌5顆長階梯形切割鑽石（重約0.12卡）。搭載品牌自製的黑色鏤空手動上鏈機芯Caliber 3，動力儲存55小時，異常剔透的布局，絕對引人入勝。

產品查詢︰2973 6566

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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