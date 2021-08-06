【手術保障】首按自願醫保分級賠償　安盛「貼心補」中小手術可無限次索償

AXA安盛首創推出「貼心補手術保障計劃」，是市場上首個根據現有自願醫保4個手術級別（小型、中型、大型及複雜）而作出賠償的手術保障計劃。保障涵蓋超過450種手術，每日保費更低至10元。

【善用保險遺愛人間 保單捐贈3部曲：按此】

涵蓋超過450種手術

一般醫療保險為實報實銷，用以直接應付醫療開支。而「貼心補」則提供一筆過額外賠償，以支持康復期間的日常開支和額外的非醫療開支，減輕術後經濟負擔。

計劃保障涵蓋超過450種小型、中型、大型及複雜手術。中、小型手術可無限次索償，兩種級別的手術每次可分別獲得一筆過2,500元及6,000元的賠償。而大型手術賠償可達保額30%，複雜手術則可達100%。

每日保費低至10元

以一名30歲非吸煙男士、投保額為30萬元計算為例，「貼心補」每日保費低至10元，保費不會受到醫療通脹影響而增加。即使投保人健康狀況及索償記錄出現任何變化，都能保證續保至100歲。

由即日起至9月30日，購買2份或以上「貼心補」保單，每份保單均可獲長達12個月保費回贈優惠。另外計劃特設陪伴者保險賠償，供12歲或以下需要進行大型或複雜手術的投保人，額外支付保額的5%予父母，作為一筆過的陪伴者保險賠償。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】