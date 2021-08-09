【消費優惠】牛摩消費滿$300送$150優惠券　Nike網店買滿$1,000獲$500回贈

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛摩：消費滿$300送$150優惠券

喺8月1日起，到任何一間牛摩分店食滿300元，並以八達通、AliPayHK或We Chat Pay HK付款，即送總值150元優惠券。優惠券數量有限，送完即止。

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2. Nike網店：買滿$1,000獲$500回贈

由即日起至8月15日，會員於NIKE網店購買任何產品滿1,000元，即可獲贈2個250元折扣優惠編號。

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優惠編號將於訂單成功支付後72小時內發送至會員的購物電郵帳戶，並可於8月31日前在網店享用購物滿500元減250元優惠。需要注意的是，250元折扣優惠編號不適用於Nike特別版產品、Nike禮品卡、Apple產品、裝備及部分指定產品。

優惠詳情

3. 誠品：消費滿$300送$100紙本消費券

誠品推出消費券優惠，由即日起至8月31日，以Alipay HK／Tap&Go／WeChat Pay／八達通，於全館（書店／專櫃）單筆消費滿300元，即送100元紙本消費券（50元誠品書店消費券、50元誠品生活消費券）；單筆消費滿1,000元則送500元紙本消費券，包括2張50元誠品書店消費券、4張100元誠品生活消費券。

在優惠期內，金卡／黑卡會員於全館（書店／專櫃）單筆消費滿300元或以上，即可獲得額外誠品書店50元紙本消費券2張。每位會員限兌換乙次，恕不累送。

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撰文：hket小編

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