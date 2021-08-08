【ESG】日本植物肉品牌攻港　定價親民吸年輕客

年輕新一代追求健康飲食，近年素食者愈來愈多，全球各地掀起植物肉熱潮。日本植物肉品牌NEXT MEATS自研高仿真口感的植物肉，該公司成立不足一年，已與400多間日本餐廳及食肆合作。6月正式進駐香港，在多間日式連鎖超市出售，主攻本地年輕消費群。

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建立全球首個素燒肉品牌

NEXT MEATS香港區總經理蔡任正指，近年全球環境及氣候變化問題，對食物產量及供應造成影響，食品科技等相關議題漸受關注。但日本消費者深受傳統飲食文化影響，市面上售賣的純素食品及日常用品種類較少，於是公司便決定在當地成立品牌。他表示，產品均在日本研發及生產，為全球首個使用植物肉造成素燒肉的品牌，剛推出市場已極具話題性，並獲日本烤肉店主動接洽。

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港走零售路綫 日式超市上架

短短1年內，NEXT MEATS業務迅速擴張，遍布新加坡、美國、法國、西班牙及台灣等地。蔡任正指，現時產品獲日本宜家傢俬、素食餐廳等近400多間餐廳採用。而香港兩間日本「燒肉LIKE」分店也同樣有採用。他透露，現時正與不同合作夥伴進行洽談，有望在8至9月，合作餐廳數目將增加。

蔡任正表示，香港作為日本以外的主要市場之一，品牌率先在本地推出3款不同產品，包括素牛小排、素胸腹肉及素雞肉。「香港市場主要走零售路綫，而且產品定價親民，希望藉此可將產品推廣至更多本地消費者。」目前產品己已在AEON及DON DON DONKI日式連鎖超市上架。

作者：李寶如

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：日本植物肉品牌攻港 吸年輕客】

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